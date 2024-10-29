Швеція оголосила про припинення співпраці з Грузією

Бенджамін Дуза (Фото: Instagram-акаунт політика)

Швеція припинила всю пряму співпрацю з владою Грузії, проте фінансування проєктів громадських організацій триватиме. Про це в коментарі виданню Dagens Nyheter повідомив міністр з питань міжнародного співробітництва у сфері розвитку Бенджамін Дуза.

"Йдеться, зокрема, про співпрацю між податковими органами, яку ми вважаємо недоречною за нинішніх обставин", – сказав Дуза.

Він додав, що Швеція зупинила пряму співпрацю з урядовими відомствами Грузії й це рішення було ухвалене ще до голосування 26 жовтня через тривалий демократичний відкат у країні, зокрема ухвалення скандального закону про "іноагентів". Документ передбачає, що ЗМІ та громадські організації, які отримують понад 20% коштів з-за кордону, мають реєструватися як "іноземні агенти". Якщо цього не зроблять, їх оштрафують.

Міністр додав, що Швеція готова відновити співпрацю, якщо Грузія знову змінить курс, що виглядає малоймовірним, доки Грузинська мрія залишається при владі.

"Якщо виявиться, що Грузія серйозно ставиться до своєї заявки на вступ до Європейського Союзу і що вона захищає свої відносини з ЄС, двері Швеції відкриті", – наголосив він.

Дуза зазначив, що загальна шведська допомога для Грузії сягала 190 млн шведських крон (близько $18 млн) на рік. У 2024 році 25 млн крон ($2,3 млн) перерозподілили для проєктів громадянського суспільства.

"Ці кошти спрямовуються передусім на підтримку громадянського суспільства фінансовими ресурсами і юридичними спроможностями, щоб вони могли продовжувати працювати, попри запроваджені законодавчі обмеження", – резюмував міністр.