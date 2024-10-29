Швеция объявила о прекращении сотрудничества с Грузией

Бенджамин Дуза (Фото: Instagram-аккаунт политика)

Швеция прекратила все прямое сотрудничество с властями Грузии, однако финансирование проектов общественных организаций продолжится. Об этом в комментарии изданию Dagens Nyheter сообщил министр по международному сотрудничеству в сфере развития Бенджамин Дуза.

"Речь идет, в частности, о сотрудничестве между налоговыми органами, которое мы считаем неуместным при нынешних обстоятельствах", – сказал Дуза.

Он добавил, что Швеция остановила прямое сотрудничество с правительственными ведомствами Грузии и это решение было принято еще до голосования 26 октября из-за длительного демократического отката в стране, в частности принятия скандального закона об "иноагентах". Документ предусматривает, что СМИ и общественные организации, получающие более 20% средств из-за границы, должны регистрироваться как "иностранные агенты". Если это не сделают, их оштрафуют.

Министр добавил, что Швеция готова возобновить сотрудничество, если Грузия снова изменит курс, что выглядит маловероятным, пока Грузинская мечта остается у власти.

"Если окажется, что Грузия серьезно относится к своей заявке на вступление в Европейский Союз и что она защищает свои отношения с ЕС, двери Швеции открыты", – подчеркнул он.

Дуза отметил, что общая шведская помощь для Грузии достигала 190 млн шведских крон (около $18 млн) в год. В 2024 году 25 млн крон ($2,3 млн) перераспределили для проектов гражданского общества.

"Эти средства направляются прежде всего на поддержку гражданского общества финансовыми ресурсами и юридическими способностями, чтобы они могли продолжать работать, несмотря на введенные законодательные ограничения", – резюмировал министр.