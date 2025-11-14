США стягують війська до Венесуели: стартувала масштабна операція проти наркотрафіку

Авіаносець USS Harry S. Truman (CVN 75) ВМФ США (Фото: U.S. Navy/Paul Farley)

Міністр війни США Піт Гегсет оголосив про початок масштабної військової операції поблизу Венесуели, яку офіційно позиціонують як кампанію проти наркотрафіку. Про це Гегсет повідомив у соцмережі X.

"Сьогодні я оголошую про операцію "Південний спис". Під керівництвом Об'єднаної оперативної групи "Південний спис" і Південного командування США ця місія захищає нашу Батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу Батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Західна півкуля – це район Америки, і ми його захищатимемо", – написав він.

Напередодні стало відомо, що Пентагон передав президенту США Дональду Трампу оновлені варіанти військових операцій проти Венесуели та режиму Ніколаса Мадуро. За даними співрозмовників CBS News, серед варіантів, які розглядалися, є не лише повітряні удари, але й потенційні наземні дії.

Початок операції збігся із повідомленнями про активізацію так званої антитрафікової кампанії США. Видання The Hill повідомило, що 10 листопада американські військові завдали двадцятий удар по судну, яке, за їхніми словами, перевозило наркотики. Загинуло чотири особи.

Як повідомляє медіа, з вересня американські підрозділи знищили щонайменше 80 людей у Карибському басейні, не надаючи доказів їхньої причетності до кримінальної діяльності.