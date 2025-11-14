США стягивают войска в Венесуэлу: стартовала масштабная операция против наркотрафика

Авианосец USS Harry S. Truman (CVN 75) ВМФ США (Фото: U.S. Navy/Paul Farley)

Министр войны США Пит Хегсет объявил о начале масштабной военной операции вблизи Венесуэлы, которую официально позиционируют как кампанию против наркотрафика. Об этом Хегсет сообщил в соцсети X.

"Сегодня я объявляю об операции "Южное копье". Под руководством Объединенной оперативной группы "Южное копье" и Южного командования США эта миссия защищает нашу Родину, устраняет наркотеррористов из нашего полушария и защищает нашу Родину от наркотиков, которые убивают наших людей. Западное полушарие – это район Америки, и мы будем его защищать", – написал он.

Накануне стало известно, что Пентагон передал президенту США Дональду Трампу обновленные варианты военных операций против Венесуэлы и режима Николаса Мадуро. По данным собеседников CBS News, среди вариантов, которые рассматривались, есть не только воздушные удары, но и потенциальные наземные действия.

Начало операции совпало с сообщениями об активизации так называемой антитрафиковой кампании США. Издание The Hill сообщило, что 10 ноября американские военные нанесли двадцатый удар по судну, которое, по их словам, занималось перевозкой наркотиков, убив четырех человек.

Как сообщает медиа, с сентября американские подразделения уничтожили по меньшей мере 80 человек в Карибском бассейне, не предоставляя доказательств их причастности к криминальной деятельности.