Таїланд та Камбоджа домовилися про перемир'я

Припинення вогню між країнами почне діяти у суботу, 27 грудня

Підписання угоди (Фото: Міноборони Таїланду)

У суботу, 27 грудня, Таїланд і Камбоджа домовилися припинити запеклі прикордонні зіткнення, які включали вильоти винищувачів, обмін ракетними ударами та артилерійські обстріли. Про це повідомило агентство Reuters.

"Обидві сторони погоджуються зберегти поточне розгортання військ без подальших переміщень", – йдеться у спільній заяві міністрів оборони цих країн.

Припинення вогню між країнами набуде чинності опівдні за місцевим часом.

"Будь-яке посилення наступу призведе до загострення напруженості та негативно вплине на довгострокові зусилля щодо врегулювання ситуації", — йдеться у заяві Міноборони Камбоджі.

Угода, підписана міністром оборони Таїланду Наттафоном Накрпанітом і його камбоджійським колегою Теа Сейхою, поклала край 20-денним боям, в результаті яких загинула щонайменше 101 особа, і понад пів мільйона людей з обох сторін були змушені покинути свої домівки.

За словами міністра оборони Таїланду, це перемир'я контролюватиметься групою спостерігачів з регіонального блоку Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), а також безпосередньо координуватиметься обома країнами. Він додав, що на політичному рівні буде налагоджено "прямий зв'язок між міністрами оборони та головнокомандувачами збройних сил обох сторін".

Міністри домовилися про повернення людей, переміщених з постраждалих прикордонних районів, а також наголосили, що жодна зі сторін не застосовуватиме силу проти цивільного населення.

Згідно з угодою, Таїланд також поверне 18 камбоджійських солдатів, які перебували під його вартою з моменту липневих зіткнень, якщо режим припинення вогню буде повністю дотримуватися протягом 72 годин.

Прикордонний конфлікт між Таїландом та Камбоджею почався 24 липня. На переговорах 28 липня Камбоджа і Таїланд домовилися про "негайне і беззастережне" припинення вогню.

Наступного дня тайська армія звинуватила камбоджійські війська у порушенні перемир'я, але інша сторона це заперечувала.

7 серпня Таїланд і Камбоджа підписали угоду про припинення вогню на кордоні, яка складається з 13 пунктів та передбачає дотримання режиму припинення вогню.

14 жовтня 2025 року Держдепартамент США розмістив на своїй сторінці в Х перелік воєн, які нібито завершила адміністрація Трампа. Серед них – війна між Камбоджею і Таїландом.

У грудні бойові дії між країнами поновилися, попри запевнення американського президента щодо припинення війни.