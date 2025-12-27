Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии

Подписание соглашения (Фото: Минобороны Таиланда)

В субботу, 27 декабря, Таиланд и Камбоджа договорились прекратить ожесточенные пограничные столкновения, которые включали вылеты истребителей, обмен ракетными ударами и артиллерийские обстрелы. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Обе стороны соглашаются сохранить текущее развертывание войск без дальнейших перемещений", – говорится в совместном заявлении министров обороны этих стран.

Прекращение огня между странами вступит в силу в полдень по местному времени.

"Любое усиление наступления приведет к обострению напряженности и негативно повлияет на долгосрочные усилия по урегулированию ситуации", – говорится в заявлении Минобороны Камбоджи.

Соглашение, подписанное министром обороны Таиланда Наттафоном Накрпанитом и его камбоджийским коллегой Теа Сейхой, положило конец 20-дневным боям, в результате которых погиб по меньшей мере 101 человек, и более полумиллиона человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.

По словам министра обороны Таиланда, это перемирие будет контролироваться группой наблюдателей из регионального блока Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а также непосредственно координироваться обеими странами. Он добавил, что на политическом уровне будет налажена "прямая связь между министрами обороны и главнокомандующими вооруженных сил обеих сторон".

Министры договорились о возвращении людей, перемещенных из пострадавших приграничных районов, а также подчеркнули, что ни одна из сторон не будет применять силу против гражданского населения.

Согласно договору, Таиланд также вернет 18 камбоджийских солдат, которые находились под его стражей с момента июльских столкновений, если режим прекращения огня будет полностью соблюдаться в течение 72 часов.

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей начался 24 июля. На переговорах 28 июля Камбоджа и Таиланд договорились о "немедленном и безоговорочном" прекращении огня.

На следующий день тайская армия обвинила камбоджийские войска в нарушении перемирия, но другая сторона это отрицала.

7 августа Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня на границе, которое состоит из 13 пунктов и предусматривает соблюдение режима прекращения огня.

14 октября 2025 года Госдепартамент США разместил на своей странице в Х перечень войн, которые якобы завершила администрация Трампа. Среди них – война между Камбоджей и Таиландом.

В декабре боевые действия между странами возобновились, несмотря на заверения американского президента о прекращении войны.