Телешоу від елітних підрозділів. Трамп розповів подробиці затримання Мадуро

Трамп каже, що США братимуть активну участь у вирішенні того, хто керуватиме Венесуелою надалі

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Президент США Дональд Трамп спостерігав з Мар-а-Лаго за захопленням венесуельского президента Ніколаса Мадуро в режимі реального часу, як за "телевізійним шоу". Про це він розповів в ефірі Fox News.

За словами американського президента, військові зламали сталеві двері та провели операцію "за лічені секунди". "Це була дивовижна робота, яку виконали ці люди. Ніхто інший не зміг би зробити щось подібне", – сказав Трамп.

Водночас, за даними CNN, Мадуро і його дружина Силія Флорес були захоплені вночі під час сну. Зі спальні їх вивели військовослужбовці елітних спецпідрозділів США.

За словами Трампа, Мадуро та його дружину доставили гелікоптером на борт американського військового корабля "Іводзіма", який патрулює Карибське море. Після цього президента Венесуели доправлять до Нью-Йорка.

Трамп також розповів, що спілкувався з Мадуро тиждень тому і пропонував йому добровільно здатися.

Президент США додав, що Вашингтон братиме активну участь у вирішенні питання щодо того, хто керуватиме країною надалі.