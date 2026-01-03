Телешоу от элитных подразделений. Трамп рассказал подробности задержания Мадуро

Трамп говорит, что США будут активно участвовать в решении того, кто будет руководить Венесуэлой в дальнейшем

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz / EPA)

Президент США Дональд Трамп наблюдал из Мар-а-Лаго за захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро в режиме реального времени, как за "телевизионным шоу". Об этом он рассказал в эфире Fox News.

По словам американского президента, военные взломали стальную дверь и провели операцию "за считанные секунды". "Это была удивительная работа, которую проделали эти люди. Никто другой не смог бы сделать нечто подобное", – сказал Трамп.

Вместе с тем, по данным CNN Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены ночью во время сна. Из спальни их вывели военнослужащие элитных спецподразделений США.

По словам Трампа, Мадуро и его жену доставили вертолетом на американский вертолет на борт американского военного корабля "Иводзима", который патрулирует Карибское море. После этого президента Венесуэлы доставят в Нью-Йорк.

Трамп также рассказал, что общался с Мадуро неделю назад и предлагал ему добровольно сдаться.

Президент США добавил, что Вашингтон будет активно участвовать в решении вопроса о том, кто будет руководить страной в дальнейшем.