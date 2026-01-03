Телешоу от элитных подразделений. Трамп рассказал подробности задержания Мадуро
Президент США Дональд Трамп наблюдал из Мар-а-Лаго за захватом венесуэльского президента Николаса Мадуро в режиме реального времени, как за "телевизионным шоу". Об этом он рассказал в эфире Fox News.
По словам американского президента, военные взломали стальную дверь и провели операцию "за считанные секунды". "Это была удивительная работа, которую проделали эти люди. Никто другой не смог бы сделать нечто подобное", – сказал Трамп.
Вместе с тем, по данным CNN Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены ночью во время сна. Из спальни их вывели военнослужащие элитных спецподразделений США.
По словам Трампа, Мадуро и его жену доставили вертолетом на американский вертолет на борт американского военного корабля "Иводзима", который патрулирует Карибское море. После этого президента Венесуэлы доставят в Нью-Йорк.
Трамп также рассказал, что общался с Мадуро неделю назад и предлагал ему добровольно сдаться.
Президент США добавил, что Вашингтон будет активно участвовать в решении вопроса о том, кто будет руководить страной в дальнейшем.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Канал CBS News сообщил, что США нанесли авиационные удары по латиноамериканской стране.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатор Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.
