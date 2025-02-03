The Times: Євросоюз планує дозволити державам депортувати шукачів притулку і злочинців

У Європі вважають, що Конвенція про біженців 1951 року більше не відповідає поставленій меті

Мігранти в Італії (Фото: Vincenzo Livieri/EPA)

Європейський Союз розробляє план перегляду післявоєнної конвенції про біженців, яка забороняє країнам відмовляти шукачам притулку на своїх кордонах, що може стати однією із найбільших змін у міграційній політиці за останні десятиліття. Про це повідомила британська газета The Times.

У Європі зростає консенсус щодо того, що Конвенція про біженців 1951 року, розроблена після Другої світової війни та доповнена рішеннями судів Європи та Суду ЄС, більше не відповідає поставленій меті.

"Слід зазначити, що ці принципи були розроблені після закінчення Другої світової війни й характеризувались геополітичною ситуацією, яка дуже відрізняється від сучасної", – йдеться в дипломатичній статті, з якою ознайомилися журналісти.

Конвенція 1951 року підписана 144 країнами та визначає юридичні зобов’язання держав, закріплені в фундаментальному принципі невидворення. Цей принцип встановлює, що жоден шукач притулку не може бути повернений до країни, де його життя чи свобода можуть опинитися під серйозною загрозою.

Це дедалі більше ставиться під сумнів, оскільки європейські країни за останнє десятиліття намагаються задовольнити мільйони запитів на отримання статусу біженця та повернути тих, хто не отримав притулку.

Уряди країн ЄС стурбовані тим, що національні повноваження, які дозволяють "обмеження застосування" права на притулок, наразі дозволені лише в "надзвичайних ситуаціях", які не враховують "нової реальності", зазначає газета.

Документ, підготовлений Польщею й обговорений міністрами внутрішніх справ ЄС минулого четверга, передує новим пропозиціям цієї весни щодо прискорення депортації шукачів притулку, які зазнали невдачі, і депортації біженців та інших мігрантів, причетних до злочинів.

У матеріалі йдеться, що уряди європейських країн сподіваються, що ці заходи можуть також стимулювати обговорення питання на міжнародному рівні. Вони вважають, що це призведе до потенційних правових змін до конвенції, підтриманих такими країнами, як Велика Британія чи США.