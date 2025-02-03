The Times: ЕС планирует разрешить странам депортировать искателей убежища и преступников

В Европе считают, что Конвенция о беженцах 1951 года больше не отвечает поставленным целям

Мигранты в Италии (Фото: Vincenzo Livieri/EPA)

Европейский Союз разрабатывает план пересмотра послевоенной конвенции о беженцах, которая запрещает странам отказывать искателям убежища на своих границах, что может стать одним из самых больших изменений в миграционной политике за последние десятилетия. Об этом сообщила британская газета The Times.

В Европе растет консенсус по поводу того, что Конвенция о беженцах 1951 года, разработанная после Второй мировой войны и дополненная решениями судов Европы и Суда ЕС, больше не отвечает поставленным целям.

"Следует отметить, что эти принципы были разработаны после окончания Второй мировой войны и характеризовались геополитической ситуацией, очень отличающейся от современной", – говорится в дипломатической статье, с которой ознакомились журналисты.

Конвенция 1951 года подписана 144 странами и определяет юридические обязательства государств, закрепленные в фундаментальном принципе невыдворения. Этот принцип устанавливает, что ни один искатель убежища не может быть возвращен в страну, где его жизнь или свобода могут оказаться под серьезной угрозой.

Это все больше подвергается сомнению, поскольку европейские страны за последнее десятилетие пытаются удовлетворить миллионы запросов на получение статуса беженца и вернуть тех, кто не получил убежища.

Правительства стран ЕС обеспокоены тем, что национальные полномочия, позволяющие "ограничить применение" права на убежище, разрешены только в "чрезвычайных ситуациях", которые не учитывают "новую реальность", отмечает газета.

Документ, подготовленный Польшей и обсужденный министрами внутренних дел ЕС в прошлый четверг, предшествует новым предложениям этой весной по ускорению депортации искателей убежища, потерпевших неудачу, и депортации беженцев и других мигрантов, причастных к преступлениям.

В материале говорится, что правительства европейских стран надеются, что эти меры могут также стимулировать обсуждение вопроса на международном уровне. Они считают, что это приведет к потенциальным правовым изменениям в конвенции, поддержанным такими странами, как Великобритания или США.