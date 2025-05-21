У Британії ще одному українцю висунули звинувачення у справі щодо підпалу майна Стармера

Кір Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

У Великій Британії висунули звинувачення ще одному громадянину України у справі щодо підпалу майна (автівки, квартири та будинку), пов’язаного з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на поліцію.

34-річному Петру Починку висунуто звинувачення у змові з метою скоєння підпалу з наміром наразити на небезпеку життя людини.

Медіа нагадало, що двоє чоловіків, 21-річний українець Роман Лавринович і 26-річний громадянин Румунії Станіслав Карпюк, який народився в Україні, були взяті під варту після того, як їм висунули звинувачення у підпалах майна, пов’язаного зі Стармером.

Починок з'явився у Вестмінстерському магістратському суді Лондона, де він лише підтвердив свій вік та адресу. Його залишили під вартою до наступного слухання в лондонському суді Олд-Бейлі 6 червня, коли мають з'явитися всі троє обвинувачених.

Суддя Даніель Стернберг сказав, що в документах було зазначено, що Починок не визнав себе винним.

Жодному з підозрюваних не було висунуто звинувачень у тероризмі або новим Законом про національну безпеку, спрямованим проти діяльності ворожої держави.

Стармер назвав ці інциденти "атакою на всіх нас, на нашу демократію та цінності, які ми відстоюємо".

Перша атака була спрямована на автомобіль, яким раніше володів прем'єр-міністр, а друга – на квартиру, якою він володів у 1990-х роках. Третій об’єкт – сімейний будинок Стармера, в якому він жив до переїзду в резиденцію прем'єра.

Пожежа у будинку на півночі Лондона сталася у ніч проти 12 травня. Вогонь швидко ліквідували, постраждалих немає, але вхід до будівлі зазнав пошкоджень. У цьому домі Стармер жив до переїзду в офіційну резиденцію.

13 травня британська поліція повідомила про арешт 21-річного чоловіка, якого підозрюють у підпалі будинку Стармера.

Наступного дня правоохоронці повідомили, що розслідують можливість того, що за підпалами авто, квартири та будинку, пов’язаних зі Стармером, могла стояти "ворожа держава".

17 травня повідомлялося про затримання другого підозрюваного, а 19 травня – про арешт третього підозрюваного.