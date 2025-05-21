В Британии еще одному украинцу предъявлены обвинения в деле о поджоге имущества Стармера

Кир Стармер (Фото: Neil Hall/EPA)

В Великобритании предъявлены обвинения еще одному гражданину Украины по делу о поджоге имущества (автомобиля, квартиры и дома), связанного с британским премьер-министром Киром Стармером. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

34-летнему Петру Починку предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения поджога с намерением подвергнуть опасности жизни человека.

Медиа напомнило, что двое мужчин, 21-летний украинец Роман Лавринович и 26-летний гражданин Румынии Станислав Карпюк, родившийся в Украине, были взяты под стражу после того, как им предъявили обвинения в поджогах имущества, связанного со Стармером.

Починок появился в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где он только подтвердил свой возраст и адрес. Его оставили под стражей до следующего слушания в лондонском суде Олд-Бейли 6 июня, когда должны появиться все трое обвиняемых.

Судья Даниэль Стернберг сказал, что в документах было указано, что Починок не признал себя виновным.

Ни одному из подозреваемых не были предъявлены обвинения в терроризме или по новому Закону о национальной безопасности, направленному против деятельности враждебного государства.

Стармер назвал эти инциденты "нападением на всех нас, на нашу демократию и ценности, которые мы отстаиваем".

Первая атака была направлена на автомобиль, которым раньше владел премьер-министр, а вторая – на квартиру, находившуюся в его собственности в 1990-х годах. Третий объект – семейный дом Стармера, в котором он жил до переезда в резиденцию премьера.

Пожар в доме на севере Лондона произошел в ночь на 12 мая. Огонь быстро ликвидировали, пострадавших нет, но вход в здание получил повреждения. В этом доме Стармер жил до переезда в официальную резиденцию.

13 мая британская полиция сообщила об аресте 21-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге дома Стармера.

На следующий день правоохранители сообщили, что расследуют возможность того, что за поджогами авто, квартиры и дома, связанных со Стармером, могло стоять "враждебное государство".

17 мая сообщалось о задержании второго подозреваемого, а 19 мая – об аресте третьего подозреваемого.