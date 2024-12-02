У Фінляндії кандидат на виборах не засудив агресію РФ: його виключили зі списків

У партії вважають, що чоловік діяв всупереч партійним цінностям, прямо не засудивши російське вторгнення в Україну

Іван Дев'яткін (Фото: Facebook-акаунт політика)

У Фінляндії зі списків кандидатів на муніципальних виборах в місті Лаппеенранта виключили члена Соціал-демократичної партії, оскільки той відмовився засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це повідомив фінський мовник Yle.

Йдеться про Івана Дев'яткіна. У неділю, 1 грудня, соціал-демократи оголосили про виключення чоловіка зі своїх списків кандидатів на муніципальних виборах. Рішення було ухвалене одноголосно.

Згідно з пресрелізом СДП в Лаппеенранті, Асоціації робітників Лаппеенранти та Соціал-демократів Південно-Східної Фінляндії, Дев'яткін діяв всупереч партійним цінностям, прямо не засудивши російське вторгнення в Україну.

У ньому також йдеться, що Дев'яткін був поінформований 15 листопада про те, що СДП вимагає від кандидатів чіткої позиції.

В інтерв'ю виданню Iltasanomat від 29 листопада 34-річний Дев'яткін заявив, що вважає закриття кордону з Росією "порушенням прав людини", і назвав Фінляндію "51-м штатом США". На запитання, чи є російське вторгнення в Україну виправданим, чоловік не став відповідати, сказавши, що у журналістів "занадто широкий набір запитань".

Дев'яткін, який народився в Росії, переїхав до Лаппеенранта у 2012 році, щоб здобути ступінь доктора філософії в галузі екології. За його словами, зараз він працює менеджером з оцінки впливу на довкілля у великій фінській лісовій компанії.

У березні 2023 року проросійська румунська політикиня Діана Шошоаке закликала до захоплення частини української території на південному заході. МЗС ініціювало накладення санкцій на політикиню.

7 жовтня 2024 року Верховний суд Румунії виключив Шошоаке зі списку кандидатів у президенти.