В партии считают, что мужчина действовал вопреки партийным ценностям, прямо не осудив российское вторжение в Украину

Иван Девяткин (Фото: Facebook-аккаунт политика)

В Финляндии из списков кандидатов на муниципальных выборах в городе Лаппеенранта исключили члена Социал-демократической партии, поскольку тот отказался осудить полномасштабное вторжение России в Украину. Об этом сообщил финский вещатель Yle.

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Речь идет об Иване Девяткине. В воскресенье, 1 декабря, социал-демократы объявили об исключении мужчины из своих списков кандидатов на муниципальных выборах. Решение было принято единогласно.

Согласно пресс-релизу СДП в Лаппеэнранте, Ассоциации рабочих Лаппеэнранты и Социал-демократов Юго-Восточной Финляндии, Девяткин действовал вопреки партийным ценностям, прямо не осудив российское вторжение в Украину.

В нем также говорится, что Девяткин был проинформирован 15 ноября о том, что СДП требует от кандидатов четкой позиции.

В интервью изданию Iltasanomat от 29 ноября 34-летний Девяткин заявил, что считает закрытие границы с Россией "нарушением прав человека", и назвал Финляндию "51-м штатом США". На вопрос, оправдано ли российское вторжение в Украину, мужчина не стал отвечать, сказав, что у журналистов "слишком широкий набор вопросов".

Родившийся в России Девяткин переехал в Лаппеенранту в 2012 году, чтобы получить степень доктора философии в области экологии. По его словам, сейчас он работает менеджером по оценке влияния на окружающую среду в крупной финской лесной компании.

В марте 2023 года пророссийский румынский политик Диана Шошоаке призвала к захвату части украинской территории на юго-западе. МИД инициировал наложение санкций на политику.

7 октября 2024 года Верховный суд Румынии исключил Шошоаке из списка кандидатов в президенты.