У Франції на меморіалі жертвам Голокосту вишкрябали "Свобода Газі" – фото

Мер Ліона пообіцяв, що винуватці будуть знайдені та притягнуті до відповідальності

Меморіал у Ліоні (Фото: wikipedia)

У Франції на меморіалі жертвам Голокосту вишкрябали напис "Свобода Газі". Про це повідомив президент представницької ради єврейських установ Франції Джонатан Арфі.

Подія трапилася 30 серпня в місті Ліон на сході Франції. Арфі назвав цей вчинок "огидним".

"Осквернення пам'яті жертв Голокосту таким чином – це спроба нацифікувати євреїв, але це також напад на фундаментальні цінності Республіки Франція, адже пам'ять про Голокост – це спільна спадщина всіх французів", – заявив він.

Арфі підкреслив, що ненависть до Ізраїлю підживлює як ненависть до євреїв, так і ненависть до Франції.

Мер Ліона Грегорі Дусе також вважає, що пошкодження меморіалу – це неприпустимий акт.

"Я засуджую його та висловлюю свою повну солідарність з меморіальними асоціаціями, тими, хто вижив, та їхніми нащадками. Винних буде розшукано та притягнуто до відповідальності. Ліон залишається непохитним перед обличчям ненависті, антисемітизму та расизму", – написав він.

Префект регіону Рона Фаб'єн Буччіо рішуче засудила пошкодження меморіалу Голокосту та висловила підтримку єврейській громаді.

"Ніщо не виправдовує цей ганебний вчинок, спрямований проти цього місця пам'яті, відкритого на початку року", – йдеться в заяві префектури.