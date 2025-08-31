Во Франции на мемориале жертвам Холокоста выцарапали "Свобода Газе" – фото

Мэр Лиона пообещал, что виновники будут найдены и привлечены к ответственности

Мемориал в Лионе (Фото: wikipedia)

Во Франции на мемориале жертвам Холокоста выцарапали надпись "Свобода Газе". Об этом сообщил президент представительного совета еврейских учреждений Франции Джонатан Арфи.

Происшествие случилось 30 августа в городе Лион на востоке Франции. Арфи назвал этот поступок "отвратительным".

"Осквернение памяти жертв Холокоста таким образом – это попытка нацифицировать евреев, но это также нападение на фундаментальные ценности Республики Франция, ведь память о Холокосте – это общее наследие всех французов", – заявил он.

Арфи подчеркнул, что ненависть к Израилю подпитывает как ненависть к евреям, так и ненависть к Франции.

Мэр Лиона Грегори Дусе также считает, что повреждение мемориала – это недопустимый акт.

"Я осуждаю его и выражаю свою полную солидарность с мемориальными ассоциациями, теми, кто выжил, и их потомками. Виновные будут разысканы и привлечены к ответственности. Лион остается непоколебимым перед лицом ненависти, антисемитизма и расизма", – написал он.

Префект региона Рона Фабьен Буччио решительно осудила повреждение мемориала Холокоста и выразила поддержку еврейской общине.

"Ничто не оправдывает этот позорный поступок, направленный против этого места памяти, открытого в начале года", – говорится в заявлении префектуры.

Поврежденный мемориал (Фото: x.com/Yonathan_Arfi)