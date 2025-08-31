Во Франции на мемориале жертвам Холокоста выцарапали "Свобода Газе" – фото
Во Франции на мемориале жертвам Холокоста выцарапали надпись "Свобода Газе". Об этом сообщил президент представительного совета еврейских учреждений Франции Джонатан Арфи.
Происшествие случилось 30 августа в городе Лион на востоке Франции. Арфи назвал этот поступок "отвратительным".
"Осквернение памяти жертв Холокоста таким образом – это попытка нацифицировать евреев, но это также нападение на фундаментальные ценности Республики Франция, ведь память о Холокосте – это общее наследие всех французов", – заявил он.
Арфи подчеркнул, что ненависть к Израилю подпитывает как ненависть к евреям, так и ненависть к Франции.
Мэр Лиона Грегори Дусе также считает, что повреждение мемориала – это недопустимый акт.
"Я осуждаю его и выражаю свою полную солидарность с мемориальными ассоциациями, теми, кто выжил, и их потомками. Виновные будут разысканы и привлечены к ответственности. Лион остается непоколебимым перед лицом ненависти, антисемитизма и расизма", – написал он.
Префект региона Рона Фабьен Буччио решительно осудила повреждение мемориала Холокоста и выразила поддержку еврейской общине.
"Ничто не оправдывает этот позорный поступок, направленный против этого места памяти, открытого в начале года", – говорится в заявлении префектуры.
