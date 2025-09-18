У Латвії на пляжі знайшли частину невідомого дрона
У Латвії на місцевому пляжі виявили фрагмент дрона. Про це повідомила поліція, на місці працюють правоохоронці.
Залишки дрона було знайдено у Вентспілському краї на пляжі у Варві, територія оточена.
"За попередньою інформацією, на місці події небезпеки немає. Можливо, уламки були викинуті на берег морем", – ідеться в повідомленні.
Поліція повідомила відповідні органи, на місце знахідки виїхала група зі знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, Національних збройних сил Латвії.
На фото, яке опублікували військові, показано частину дрона з комплектованням, а на хвості видно букви і кілька цифр. Наразі у поліції немає інформації, що це за дрон і кому він належить, сказала у коментарі LRT представниця самоврядування Марлена Звайгзне.
- 11 вересня в Латвії повідомили, що закриють повітряний простір із Білоруссю та Росією щонайменше на тиждень – до 18 вересня.
- 17 вересня повідомлялося, що латвієць шпигував за військовими об'єктами для Росії. Його цікавили й солдати НАТО.
