В Латвии на пляже нашли часть неизвестного дрона

Обнаруженный дрон (Фото: правоохранители Латвии)

В Латвии на местном пляже обнаружили фрагмент дрона. Об этом сообщила полиция, на месте работают правоохранители.

Остатки дрона были найдены в Вентспилсском крае на пляже в Варве, территория оцеплена.

"По предварительной информации, на месте происшествия опасности нет. Возможно, обломки были выброшены на берег морем", – говорится в сообщении.

Полиция уведомила соответствующие органы, на место находки выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооруженных сил Латвии.

На фото, которое опубликовали военные, показана часть дрона с комплектующими, а на хвосте видны буквы и несколько цифр. На данный момент у полиции нет информации, что это за дрон и кому он принадлежит, сказала в комментарии LRT представитель самоуправления Марлена Звайгзне.