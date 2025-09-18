В Латвии на пляже нашли часть неизвестного дрона
В Латвии на местном пляже обнаружили фрагмент дрона. Об этом сообщила полиция, на месте работают правоохранители.
Остатки дрона были найдены в Вентспилсском крае на пляже в Варве, территория оцеплена.
"По предварительной информации, на месте происшествия опасности нет. Возможно, обломки были выброшены на берег морем", – говорится в сообщении.
Полиция уведомила соответствующие органы, на место находки выехала группа по обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов Национальных вооруженных сил Латвии.
На фото, которое опубликовали военные, показана часть дрона с комплектующими, а на хвосте видны буквы и несколько цифр. На данный момент у полиции нет информации, что это за дрон и кому он принадлежит, сказала в комментарии LRT представитель самоуправления Марлена Звайгзне.
- 11 сентября в Латвии сообщили, что закроют воздушное пространство с Беларусью и Россией минимум на неделю – до 18 сентября.
- 17 сентября сообщалось, что латвиец шпионил за военными объектами для России. Его интересовали и солдаты НАТО.
