У Лондоні на акції в підтримку Palestine Action затримали майже 500 людей

Акція у Лондоні (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Сотні людей було затримано в Лондоні на акції проти заборони групи Palestine Action, яка взяла на себе відповідальність за пошкодження військових літаків. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на правоохоронців.

Британські законодавці заборонили організацію в липні згідно з антитерористичним законодавством після того, як деякі з її членів увірвалися на базу Королівських ВПС та пошкодили літаки. Організація звинувачує британський уряд у співучасті у воєнних злочинах Ізраїлю у секторі Гази.

Протестувальники, деякі з яких були одягнені в чорно-білі палестинські шарфи та розмахували палестинськими прапорами, скандували "Руки геть від Гази" та тримали плакати з написом "Я проти геноциду. Я підтримую дії Палестини".

На відео Reuters видно, як поліція забирає демонстрантів, які зібралися на Парламентській площі біля будівлі парламенту. Натовп скандував поліції "Ганьба вам".

Згодом поліція Лондона повідомила, що заарештувала 466 осіб за підтримку забороненої організації.

Також було заарештовано вісім осіб за інші правопорушення, включно з п'ятьма людьми за напади на офіцерів. Поліція заявила, що ніхто не отримав серйозних травм.

Заборона робить членство в організації злочином, що карається максимальним покаранням у вигляді 14 років позбавлення волі.

20 червня двоє активістів з групи Palestine Action увірвалися на авіабазу в Оксфордширі. Вони облили червоною фарбою два літаки, що використовуються для заправки та транспортування, а також додатково пошкодили їх ломами.

27 червня британська антитерористична поліція заарештувала чотирьох осіб у зв'язку з пропалестинським протестом, під час якого на авіабазі було пошкоджено військові літаки.