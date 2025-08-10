В Лондоне на акции в поддержку Palestine Action задержали почти 500 человек

Акция в Лондоне (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Сотни людей были задержаны в Лондоне на акции против запрета группы Palestine Action, которая взяла на себя ответственность за повреждение военных самолетов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правоохранителей.

Британские законодатели запретили организацию в июле согласно антитеррористическому законодательству после того, как некоторые из ее членов ворвались на базу Королевских ВВС и повредили самолеты. Организация обвиняет британское правительство в соучастии в военных преступлениях Израиля в секторе Газа.

Протестующие, часть из которых были одеты в черно-белые палестинские шарфы и размахивали палестинскими флагами, скандировали "Руки прочь от Газы" и держали плакаты с надписью "Я против геноцида. Я поддерживаю действия Палестины".

На видео Reuters видно, как полиция забирает демонстрантов, которые собрались на Парламентской площади возле здания парламента. Толпа скандировала полиции "Позор вам".

Впоследствии полиция Лондона сообщила, что арестовала 466 человек за поддержку запрещенной организации.

Также были арестованы восемь человек за другие правонарушения, включая пятерых человек за нападения на офицеров. Полиция заявила, что никто не получил серьезных травм.

Запрет делает членство в организации преступлением, караемым максимальным наказанием в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня двое активистов из группы Palestine Action ворвались на авиабазу в Оксфордшире. Они облили красной краской два самолета, используемые для заправки и транспортировки, а также дополнительно повредили их ломами.

27 июня британская антитеррористическая полиция арестовала четырех человек в связи с пропалестинским протестом, во время которого на авиабазе были повреждены военные самолеты.