У Сербії заарештували двох чоловіків за підготовку людей до заворушень на виборах у Молдові

Двох сербів звинувачують у проведенні бойової тактичної підготовки для десятків молдован та румунів перед виборами

Вибори в Молдові (Фото: Dumitru Doru/EPA)

У Сербії заарештовано двох осіб за підозрою в організації тренувального табору для громадян Молдови та Румунії. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Сербії.

Заарештовані – чоловіки 1988 та 1978 років народження, громадяни Сербії. Їм інкримінують те, що вони організували бойові тактичні навчання для громадян Молдови та Румунії, які мали на меті чинити опір правоохоронцям під час можливих заворушень в день парламентських виборів в Молдові.

За версією слідства, чоловік 1988 року народження організував та профінансував навчання, яке проводилося в закладі громадського харчування поблизу Лозниці на заході країни. Другий чоловік, за даними правоохоронців, сприяв цьому.

Навчання проводилося з 16 липня по 12 вересня для 150-170 громадян Молдови та Румунії.

У квартирі підозрюваних поліція вилучила ноутбуки, мобільні телефони, а також пристрій для виявлення та моніторингу радіочастотних сигналів, а у підозрюваного 1978 року народження було вилучено зброю, за що йому, серед іншого, висунуто кримінальне звинувачення у незаконному виробництві, зберіганні, носінні та обігу зброї та вибухових речовин.

22 вересня Bloomberg писало, що Росія розробила план втручання в парламентські вибори в Молдові.

Того самого дня в Молдові правоохоронці провели понад 250 обшуків у межах справи про підготовку масових заворушень і дестабілізацію.