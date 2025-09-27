В Сербии арестованы двое мужчин за подготовку людей к беспорядкам на выборах в Молдове

Двух сербов обвиняют в проведении боевой тактической подготовки для десятков молдаван и румын перед выборами

Выборы в Молдове (Фото: Dumitru Doru/EPA)

В Сербии арестованы два человека по подозрению в организации тренировочного лагеря для граждан Молдовы и Румынии. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Сербии.

Арестованные – мужчины 1988 и 1978 годов рождения, граждане Сербии. Им инкриминируют то, что они организовали боевые тактические учения для граждан Молдовы и Румынии, которые имели целью оказать сопротивление правоохранителям во время возможных беспорядков в день парламентских выборов в Молдове.

По версии следствия, мужчина 1988 года рождения организовал и профинансировал обучение, которое проводилось в заведении общественного питания вблизи Лозницы на западе страны. Второй мужчина, по данным правоохранителей, способствовал этому.

Обучение проводилось с 16 июля по 12 сентября для 150-170 граждан Молдовы и Румынии.

В квартире подозреваемых полиция изъяла ноутбуки, мобильные телефоны, а также устройство для обнаружения и мониторинга радиочастотных сигналов, а у подозреваемого 1978 года рождения было изъято оружие, за что ему, среди прочего, предъявлено уголовное обвинение в незаконном производстве, хранении, ношении и обороте оружия и взрывчатых веществ.

22 сентября Bloomberg писало, что Россия разработала план вмешательства в парламентские выборы в Молдове.

В тот же день в Молдове правоохранители провели более 250 обысков в рамках дела о подготовке массовых беспорядков и дестабилизации.