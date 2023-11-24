Уряд Фіцо у Словаччині не хоче садити корупціонерів – нібито "в'язниці переповнені"

Новий уряд Словаччини на чолі з Робертом Фіцо вийшов з ініціативою перегляду кримінального кодексу, зокрема пропонує скасувати тюремне ув'язнення за корупцію. Про це повідомляє Euractiv.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На думку уряду, перегляд кримінального кодексу й передбачених ним покарань викликаний тим, що в'язниці в країні переповнені.

Як заявив Фіцо, потрібно "або будувати нові в'язниці, або гарантувати, що у в'язницях будуть тільки ті, хто дійсно має там сидіти".

Перегляд кримінального кодексу був однією з головних передвиборчих обіцянок очолюваної Фіцо партії, яка заявляла, що їхні попередники "зловживали кримінальними вироками щодо політичної опозиції".

Як нагадує видання, Томаш Тараба, який в уряді Фіцо став віцепрем'єром, у 2022 році пропонував відмовитися від позбавлення волі для чиновників, які привласнюють кошти Євросоюзу, якщо вони просто повернуть викрадене та заявлять про розкаяння. Якщо його пропозиція буде реалізована, значна кількість чиновників із колишніх призначенців Фіцо, які зараз перебувають під слідством, отримають замість тюремного ув'язнення умовні вироки.

Euractiv також нагадує, що минулого року Європейська прокуратура вже попереджала, що ухвалення таких поправок до кримінального кодексу може призвести до заперечень Європейської комісії та обмеження для Словаччини доступу до фондів ЄС.

Фіцо двічі був прем'єром країни (у 2006-2010 й у 2012-2018 роках). Ще в попередню каденцію він називав "неефективними" санкції ЄС проти Росії, хоча голосував за їхнє введення. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм якого стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

21 листопада повідомлялося, що уряд Фіцо отримав вотум довіри парламенту Словаччини й підтримку політичної програми, згідно з якою країна згорне військову допомогу Україні.

Читайте також: Ефект Фіцо. Чому Словаччина (не) даватиме зброю Україні

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.