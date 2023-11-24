UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Правительство Фицо в Словакии не хочет сажать коррупционеров – якобы "тюрьмы переполнены"

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 17:47
Правительство Фицо в Словакии не хочет сажать коррупционеров – якобы
Роберт Фицо (Фото - EPA)

Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо вышло с инициативой пересмотра уголовного кодекса, в частности, предлагает отменить тюремное заключение за коррупцию. Об этом сообщает Euractiv.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По мнению правительства, пересмотр уголовного кодекса и предусмотренных им наказаний вызван тем, что тюрьмы в стране переполнены. 

Как заявил Фицо, нужно "либо строить новые тюрьмы, либо гарантировать, что в тюрьмах будут только те, кто действительно должен там сидеть".

Пересмотр уголовного кодекса был одним из главных предвыборных обещаний возглавляемой Фицо партии, которая заявляла, что их предшественники "злоупотребляли уголовными приговорами в отношении политической оппозиции".

Как напоминает издание, Томаш Тараба, который в правительстве Фицо стал вице-премьером, в 2022 году предлагал отказаться от лишения свободы для чиновников, которые присваивают средства Евросоюза, если они просто вернут похищенное и заявят о раскаянии. Если его предложение будет реализовано, значительное число чиновников из бывших назначенцев Фицо, которые сейчас находятся под следствием, получат вместо тюремного заключения условные приговоры.

Euractiv также напоминает, что в прошлом году Европейская прокуратура уже предупреждала, что принятие таких поправок в уголовный кодекс может привести к возражениям Европейской комиссии и к ограничению для Словакии доступа к фондам ЕС.

Фицо дважды был премьером страны (в 2006-2010 и в 2012-2018 годах). Еще в предыдущую каденцию он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которого стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.
  • 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.
  • 21 ноября сообщалось, что правительство Фицо получило вотум доверия парламента Словакии и поддержку политической программы, согласно которой страна свернет военную помощь Украине. 

Читайте также: Эффект Фицо. Почему Словакия (не) будет давать оружие Украине

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупциясловакияуголовный кодексРоберт Фицотюремное заключение
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 