Правительство Фицо в Словакии не хочет сажать коррупционеров – якобы "тюрьмы переполнены"

Новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо вышло с инициативой пересмотра уголовного кодекса, в частности, предлагает отменить тюремное заключение за коррупцию. Об этом сообщает Euractiv.

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По мнению правительства, пересмотр уголовного кодекса и предусмотренных им наказаний вызван тем, что тюрьмы в стране переполнены.

Как заявил Фицо, нужно "либо строить новые тюрьмы, либо гарантировать, что в тюрьмах будут только те, кто действительно должен там сидеть".

Пересмотр уголовного кодекса был одним из главных предвыборных обещаний возглавляемой Фицо партии, которая заявляла, что их предшественники "злоупотребляли уголовными приговорами в отношении политической оппозиции".

Как напоминает издание, Томаш Тараба, который в правительстве Фицо стал вице-премьером, в 2022 году предлагал отказаться от лишения свободы для чиновников, которые присваивают средства Евросоюза, если они просто вернут похищенное и заявят о раскаянии. Если его предложение будет реализовано, значительное число чиновников из бывших назначенцев Фицо, которые сейчас находятся под следствием, получат вместо тюремного заключения условные приговоры.

Euractiv также напоминает, что в прошлом году Европейская прокуратура уже предупреждала, что принятие таких поправок в уголовный кодекс может привести к возражениям Европейской комиссии и к ограничению для Словакии доступа к фондам ЕС.

Фицо дважды был премьером страны (в 2006-2010 и в 2012-2018 годах). Еще в предыдущую каденцию он называл "неэффективными" санкции ЕС против России, хотя голосовал за их введение. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которого стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

21 ноября сообщалось, что правительство Фицо получило вотум доверия парламента Словакии и поддержку политической программы, согласно которой страна свернет военную помощь Украине.

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