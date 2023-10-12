В Ізраїлі загинули троє громадян Китаю. Посол: Пекін міг хоча б засудити терористів

Серед загиблих при нападі терористів ХАМАС на Ізраїль було вбито трьох громадян Китаю, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Про це повідомило сьогодні МЗС Китаю, пише CNN.

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Дослівно офіційний представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що, "на жаль, підтверджено загибель трьох китайських громадян під час конфлікту, двоє зникли безвісти та ще кілька отримали поранення". При цьому дипломат жодним словом не згадав про ХАМАС.

Ван Веньбінь також закликав "іноземних партнерів докласти всіх зусиль для пошуку та порятунку наших зниклих безвісти співгромадян".

Китай закликає до "деескалації конфлікту", але поки що уникає заявляти про пряме засудження терористичного нападу.

У зв'язку із цією заявою посол Ізраїлю в Китаї Іріт Бен-Абба в інтерв'ю Bloomberg TV висловила розчарування.

"Ми очікували, що Китай скаже набагато більше. Ми очікували, що Китай згадає звірства ХАМАС, ми очікували, що Китай засудить терористичні атаки, скаже про право Ізраїлю на самозахист", – сказала вона.

Посол підкреслила, що Китай є членом Ради безпеки ООН, і сказала, що очікує від Пекіна "відповідальних дій".

За останніми даними, кількість підтверджених загиблих від терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль досягла 1300 людей. Серед них громадяни Ізраїлю, США, України, Росії, Таїланду, Непалу, Франції. Поранено близько 3000 осіб. До 150 осіб викрадено та вивезено до сектору Гази як заручників.

7 жовтня 2023 року рух ХАМАС здійснив найбільшу за останні роки атаку на Ізраїль: бойовики перетнули кордон одночасно з потужним ракетним обстрілом Ізраїлю із сектору Гази. У ХАМАС назвали це вторгнення "Потоп Аль-Акси".

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що у відповідь почала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни.

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