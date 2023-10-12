В Израиле погибли три гражданина Китая. Посол: Пекин мог хотя бы осудить террористов

В числе погибших при нападении террористов ХАМАС на Израиль были убиты трое граждан Китая, еще двое считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил сегодня МИД Китая, пишет CNN.

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Дословно официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что "к сожалению, подтверждена гибель трех китайских граждан в ходе конфликта, двое пропали без вести и еще несколько получили ранения". При этом дипломат ни словом не упомянул ХАМАС.

Ван Вэньбинь также призвал "зарубежных партнеров приложить все усилия для поиска и спасения наших пропавших без вести сограждан".

Китай призывает к "деэскалации конфликта", но пока избегает заявлять о прямом осуждении террористического нападения.

В связи с этим заявлением посол Израиля в Китае Ирит Бен-Абба в интервью Bloomberg TV выразила разочарование.

"Мы ожидали, что Китай скажет гораздо больше. Мы ожидали, что Китай упомянет зверства ХАМАС, мы ожидали, что Китай осудит террористические атаки, скажет о праве Израиля на самозащиту", – сказала она.

Посол подчеркнула, что Китай является членом Совета безопасности ООН, и сказала, что ожидает от Пекина "ответственных действий".

По последним данным, число подтвержденных погибших от террористической атаки ХАМАС на Израиль достигло 1300 человек. В их числе граждане Израиля, США, Украины, России, Таиланда, Непала, Франции. Ранены около 3000 человек. До 150 человек похищены и вывезены в сектор Газа как заложники.

7 октября 2023 года движение ХАМАС совершило наибольшую за последние годы атаку на Израиль: боевики пересекли границу одновременно с мощным ракетным обстрелом Израиля из сектора Газа. В ХАМАС назвали это вторжение "Потоп Аль-Аксы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ответ начала операцию "Железные мечи".

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны.

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