Президент США на запитання про відповідальність попередника у питанні мігрантів з Афганістану назвав журналістку "дурною"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Yuri Gritas)

Президент США Дональд Трамп назвав "дурною" журналістку, яка запитала його про відповідальність адміністрації 46-го президента Джо Байдена за нещодавню стрілянину біля Білого дому. Про це він заявив 27 листопада під час спілкування з журналістами у Флориді з нагоди Дня подяки.

Кореспондентка зазначила, що генеральний інспектор Міністерства юстиції цьогоріч повідомив про ретельну перевірку афганських біженців з боку Міністерства внутрішньої безпеки та ФБР. Вона запитала, чому Трамп звинувачує адміністрацію Байдена.

"Тому що вони його впустили. Ви дурна? Ви дурна людина? Тому що вони прилетіли літаком разом з тисячами інших людей, які не повинні бути тут, а ви просто ставите запитання, тому що ви дурна людина", – сказав Трамп.

Трамп зауважив, що адміністрація Байдена "припустилася серйозної помилки", дозволивши багатьом в'їжджати в країну.

"Але коли ви дозволяєте людям в'їжджати тисячами, тисячами й тисячами… Вони зробили жахливу помилку. Але вони були некомпетентними", – сказав він.

Президент США Дональд Трамп назвав журналістку дурною pic.twitter.com/mnDwTez4g2 — Елена Мазун (@MazunElena) November 28, 2025

Удень 26 листопада у Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення. Згодом губернатор штату Західна Вірджинія Патрік Моррісі повідомив, що обидва військові померли від отриманих поранень. Пізніше стало відомо про смерть ще однієї військовослужбовиці.

У стрілянині підозрюється громадянин Афганістану, який іммігрував до США у 2021 році. Трамп повідомив, що статус усіх громадян Афганістану, прийнятих за минулої адміністрації Байдена, буде переглянуто, а служба громадянства й імміграції США заявила про зупинення обробки всіх імміграційних запитів щодо громадян Афганістану.