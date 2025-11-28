"Вы глупая?" Трамп резко ответил на вопрос о Байдене и афганских мигрантах – видео
Президент США Дональд Трамп назвал "глупой" журналистку, которая спросила его об ответственности администрации 46-го президента Джо Байдена за недавнюю стрельбу возле Белого дома. Об этом он заявил 27 ноября во время общения с журналистами во Флориде по случаю Дня благодарения.
Корреспондентка отметила, что генеральный инспектор Министерства юстиции в этом году сообщил о тщательной проверке афганских беженцев со стороны Министерства внутренней безопасности и ФБР. Она спросила, почему Трамп обвиняет администрацию Байдена.
"Потому что они его впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Потому что они прилетели самолетом вместе с тысячами других людей, которые не должны быть здесь, а вы просто задаете вопросы, потому что вы глупый человек", – сказал Трамп.
Трамп отметил, что администрация Байдена "допустила серьезную ошибку", позволив многим въезжать в страну.
"Но когда вы позволяете людям въезжать тысячами, тысячами и тысячами... Они совершили ужасную ошибку. Но они были некомпетентными", – сказал он.
Президент США Дональд Трамп назвал журналистку глупой pic.twitter.com/mnDwTez4g2- Елена Мазун (@MazunElena) 28 ноября 2025 г
Днем 26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. Впоследствии губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба военных скончались от полученных ранений. Позже стало известно о смерти еще одного военнослужащего.
В стрельбе подозревается гражданин Афганистана, иммигрировавший в США в 2021 году. Трамп сообщил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Байдена, будет пересмотрен, а служба гражданства и иммиграции США заявила о приостановлении обработки всех иммиграционных запросов в отношении граждан Афганистана.
- 18 ноября Трамп назвал журналистку "поросенком". Таким образом он отреагировал на вопрос о дальнейшем обнародовании остальных "файлов Эпштейна".
- 21 ноября инцидент прокомментировали в Белом доме. Там назвали Трампа "откровенным и честным".
