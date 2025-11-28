"Вы глупая?" Трамп резко ответил на вопрос о Байдене и афганских мигрантах – видео

Президент США на вопрос об ответственности предшественника в вопросе мигрантов из Афганистана назвал журналистку "глупой"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА / Yuri Gritas)

Президент США Дональд Трамп назвал "глупой" журналистку, которая спросила его об ответственности администрации 46-го президента Джо Байдена за недавнюю стрельбу возле Белого дома. Об этом он заявил 27 ноября во время общения с журналистами во Флориде по случаю Дня благодарения.

Корреспондентка отметила, что генеральный инспектор Министерства юстиции в этом году сообщил о тщательной проверке афганских беженцев со стороны Министерства внутренней безопасности и ФБР. Она спросила, почему Трамп обвиняет администрацию Байдена.

"Потому что они его впустили. Вы глупая? Вы глупый человек? Потому что они прилетели самолетом вместе с тысячами других людей, которые не должны быть здесь, а вы просто задаете вопросы, потому что вы глупый человек", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что администрация Байдена "допустила серьезную ошибку", позволив многим въезжать в страну.

"Но когда вы позволяете людям въезжать тысячами, тысячами и тысячами... Они совершили ужасную ошибку. Но они были некомпетентными", – сказал он.

Президент США Дональд Трамп назвал журналистку глупой pic.twitter.com/mnDwTez4g2 - Елена Мазун (@MazunElena) 28 ноября 2025 г

Днем 26 ноября в Вашингтоне возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой двое военнослужащих Национальной гвардии получили огнестрельные ранения. Впоследствии губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что оба военных скончались от полученных ранений. Позже стало известно о смерти еще одного военнослужащего.

В стрельбе подозревается гражданин Афганистана, иммигрировавший в США в 2021 году. Трамп сообщил, что статус всех граждан Афганистана, принятых при прошлой администрации Байдена, будет пересмотрен, а служба гражданства и иммиграции США заявила о приостановлении обработки всех иммиграционных запросов в отношении граждан Афганистана.