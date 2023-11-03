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Парламент Алжиру одностайно дозволив президенту країни розпочати війну проти Ізраїлю видео

Этот материал также доступен на русском
03.11.2023, 14:13
Жителі Алжира з прапором країни (Фото: ЕРА, MOHAMED MESSARA)
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Парламент північноафриканського Алжиру офіційно надав президенту країни Абдельмаджиду Теббуну повноваження розпочати війну з Ізраїлем, за рішення проголосувало майже 100% депутатів. Про це повідомляє Albawaba.

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Місцеві ЗМІ зазначають, що засідання парламенту відбувалося зі скандуваннями на підтримку Палестини та ХАМАС.

Алжир є другою після Ємену арабською країною, яка оголосила про офіційну підтримку Палестини та вступила у війну проти Ізраїлю.

31 жовтня угруповання хуситів у Ємені взяло на себе відповідальність за серію атак на півдні Ізраїлю.

У середині вересня російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що колишній заступник командувача угрупованням вторгнення Росії в Україну Сергій Суровікін, якого відсторонили після заколоту ексватажка терористів Групи Вагнера Євгенія Пригожина, перебуває в Алжирі разом з делегацією Міноборони РФ. 

Центр нацспротиву тоді писав, що Росія створила нову військову приватну компанію, якою під керівництвом Міноборони РФ займатиметься, ймовірно, Суровікін. Міноборони країни-агресора нібито відправляло своїх представників до Білорусі та африканських країн, зокрема до Алжиру, Малі та Судану.

Алжир на карті Google
  • 7 жовтня під час вторгнення терористів ХАМАС із сектору Гази до південних районів Ізраїлю загинули понад 1400 осіб, були захоплені та вивезені до Гази як заручники більш як 200 осіб, серед них немовлята, діти, жінки та люди похилого віку.
  • 8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази. Ось фото масштабів руйнувань у Газі.
  • 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю підтвердив, що ізраїльська армія веде в секторі Гази наземну операцію, попередивши, що війна може бути довгою та важкою.

Дивіться також: ЦАХАЛ показав перехоплення ракети хуситів, запущеної з Ємену – відео

Мілана Головань
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війнаІзраїльАлжир

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