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Адвокат Трампа вызвал скандал своим аргументом против импичмента

Адвокат Трампа вызвал скандал своим аргументом против импичмента - Фото
Алан Дершовиц (фото - ЕРА)
30.01.2020, 19:28

Вчера на слушаниях по импичменту в Сенате адвокат президента США сделал противоречивое заявление, от которого сегодня отказывается

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Вчера адвокат президента США Дональда Трампа на слушаниях в Сенате по делу об импичменте заявил, что если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в общественных интересах, это не может быть основанием для импичмента. Об этом сообщает AP.

Сегодня же адвокат Трампа Алан Дершовиц заявил, что его главный аргумент против импичмента был искажен.

Агентство сообщает, что вчера Дершовиц дал показания присяжным в Сенате. Он заявил, что обвинение в попытке обменять военную помощь Украине на политические услуги, даже если это доказано, не может быть основанием для импичмента Трампа.

"Каждый известный мне государственный служащий считает, что его избрание отвечает общественным интересам. И если президент делает что-то, что, по его мнению, поможет ему быть избранным в общественных интересах, это не может быть тем условием, которое приведет к импичменту", - цитирует AP Дершовица.

Как отмечает агентство, это заявление не поддержали некоторые из главных союзников Трампа.

Как уточняет Buzz Feed News, Дершовиц выделил три типа возможных мотивов Трампа: общественный интерес, политический интерес и частный финансовый интерес. "Действовать ради личной финансовой выгоды - например, удерживая иностранную помощь ради отката в миллион долларов - явно коррупция", - сказал адвокат.

"Но непрост средний случай – "Я хочу быть избранным. Я думаю, что я отличный президент. Я думаю, что я величайший президент, который когда-либо был, и если меня не изберут, национальные интересы сильно пострадают". Это не может быть преступлением", - добавил он.

"Они характеризуют мой аргумент так, будто я сказал, что если президент считает, что его переизбрание отвечает национальным интересам, он может сделать все, что угодно. Я ничего такого не говорил. Это может засвидетельствовать каждый, кто действительно слышал то, что я сказал", - сказал адвокат сегодня.

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