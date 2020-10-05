Агенты службы охраны Трампа жалуются, что их жизнями пренебрегают – CNN

Врачи говорят, что риск для агентов секретной службы, которые были в машине с Трампом во время его выезда к сторонникам, очень высок

После прогулки в одном автомобиле с зараженным коронавирусом президентом США Дональдом Трампом сотрудники службы, которая обеспечивает его охрану, пожаловались на пренебрежительное отношение к ним. Об этом пишет CNN.

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Вчера, 4 октября, Трамп ненадолго выехал из больницы, где лечится от COVID-19, и прокатился в авто мимо своих сторонников, собравшихся у входа на территорию госпиталя. В герметичном автомобиле вместе с Трампом находились двое сотрудников секретной службы, которая охраняет президента.

"Этого никогда не должно было случиться", – сказал один из действующих агентов секретной службы, который задействован в президентской охране. Он отметил, что теперь агенты, которые были в машине с Трампом, отправятся на карантин.

"Я имею в виду, я бы не хотел быть рядом с ними. Я разочарован, как с нами обращаются, когда дело касается решений, связанных с этой болезнью. Мы не одноразовые", – сказал агент, выражая мнение, которое, как пишет издание, высказали еще несколько человек из секретной службы.

Другой ветеран секретной службы отметил, что агент не имеет права отказаться, если речь идет об опасности для него, а не для первого лица.

Однако в службе есть и те, кто оправдывает Трампа. "Сегодня я смотрел некоторые новости, и было бы смешно говорить, что президент пытается убить свою команду", – сказал еще один действующий агент.

Медицинские эксперты и врачи заявили, что этот эпизод не был безопасным.

"Этот президентский внедорожник не только пуленепробиваемый, но и герметично защищен от химической атаки", – написал в Twitter доктор Джеймс П. Филлипс. По его словам, риск передачи COVID-19 внутри был очень высок.

2 октября стало известно, что Трамп и его супруга Мелания заболели коронавирусом. Личный врач президента США Шон Конли заявил, что оба "чувствуют себя хорошо", и выразил надежду, что Трамп сможет без перебоев выполнять обязанности главы государства.

По сообщению чиновника Белого дома, президент США продолжил работать из резиденции, однако болезнь вынудила его отменить планы поездок.

Его главный конкурент на выборах Джо Байден заявил, что здоров.

4 октября в Белом доме признались, что состояние Трампа в пятницу было хуже, чем об этом официально сообщалось.

Вадим Ребрина

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