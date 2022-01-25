Австралия не направит войска в Украину, но может помочь в другой сфере – глава МИД страны
Австралия полностью поддерживает суверенитет Украины, но своих военных отправлять туда для сдерживания российской угрозы не будет: вместо этого может помочь с кибербезопасностью. Об этом в эфире RN Breakfast заявила министр иностранных дел страны Мэрис Пэйн, пишет NEWS.com.au.
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Как выразилась глава внешней дипломатии Австралии, ситуация с безопасностью вокруг Украины "непредсказуема".
"Мы уже говорили, что не будем участвовать в военной поддержке (Украины) и не станем этого делать", – сказала она.
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Глава МИД Австралии отметила, что на прошлой неделе у нее был "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а 21 января – и с послом страны в Киеве, обсудили "возможные меры поддержки со стороны Австралии правительству Украины" по кибербезопасности.
"Если Австралия может помочь в этом отношении, мы это сделаем", – сказала Пэйн.
Она заверила, что Канберра "глубоко обеспокоена" наращиванием военной мощи РФ на украинской границе и имеет "очень четкое и мощное послание" для президента России Владимира Путина: "Это неприемлемое поведение. Такого рода действия совершенно неприемлемы".
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