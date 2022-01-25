UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Австралия не направит войска в Украину, но может помочь в другой сфере – глава МИД страны

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2022, 10:04
Австралия не направит войска в Украину, но может помочь в другой сфере – глава МИД страны - Фото
Мэрис Пэйн (Фото - ЕРА)

Австралия полностью поддерживает суверенитет Украины, но своих военных отправлять туда для сдерживания российской угрозы не будет: вместо этого может помочь с кибербезопасностью. Об этом в эфире RN Breakfast заявила министр иностранных дел страны Мэрис Пэйн, пишет NEWS.com.au.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как выразилась глава внешней дипломатии Австралии, ситуация с безопасностью вокруг Украины "непредсказуема".

"Мы уже говорили, что не будем участвовать в военной поддержке (Украины) и не станем этого делать", – сказала она.

Читайте также: "Наши интересы – прежде всего". Австралия отмахнулась от обвинений Франции в предательстве

Глава МИД Австралии отметила, что на прошлой неделе у нее был "конструктивный разговор" с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а 21 января – и с послом страны в Киеве, обсудили "возможные меры поддержки со стороны Австралии правительству Украины" по кибербезопасности.

"Если Австралия может помочь в этом отношении, мы это сделаем", – сказала Пэйн.

Она заверила, что Канберра "глубоко обеспокоена" наращиванием военной мощи РФ на украинской границе и имеет "очень четкое и мощное послание" для президента России Владимира Путина: "Это неприемлемое поведение. Такого рода действия совершенно неприемлемы".

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России угроза кибербезопасность Австралия вторжение военная помощь союзники сдерживание Мэрис Пэйн
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 