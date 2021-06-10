Байден о встрече с Путиным: США заявят о последствиях за нарушения суверенитета демократий

США укажут России на последствия за нарушения суверенитета демократий. Об это заявил президент США Джо Байден во время публичного выступления перед американскими военными в Великобритании, когда обсуждал грядущую встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

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"Это моя первая зарубежная поездка как президента США. Я направляюсь к G7, НАТО и встречу с Путиным, чтобы дать им знать, что я хочу, чтобы они знали", – сказал Байден.

Говоря о встрече с Путиным, он заявил, что США не ищут конфликта с РФ, но эти две страны обладают значительным потенциалом реагирования, который касается вопросов стратегической стабильности и соблюдения соглашений о контроле над вооружениями.

"Я серьезно отношусь к этой ответственности. Но США ответят решительно и конструктивно, когда российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью. Мы уже продемонстрировали это и собираемся сообщить, что есть последствия за нарушения суверенитета демократий в США, Европе и других странах", – заявил он.

Говоря о своем европейском турне в целом Байден подчеркнул: "Мы собираемся дать четко понять, что США вернулись – и демократии мира объединяются, чтобы решать самые сложные вызовы и проблемы, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего".

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Марк Сировой

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