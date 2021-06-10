UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден о встрече с Путиным: США заявят о последствиях за нарушения суверенитета демократий

10.06.2021, 07:42
Байден о встрече с Путиным: США заявят о последствиях за нарушения суверенитета демократий - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США укажут России на последствия за нарушения суверенитета демократий. Об это заявил президент США Джо Байден во время публичного выступления перед американскими военными в Великобритании, когда обсуждал грядущую встречу с лидером РФ Владимиром Путиным.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это моя первая зарубежная поездка как президента США. Я направляюсь к G7, НАТО и встречу с Путиным, чтобы дать им знать, что я хочу, чтобы они знали", – сказал Байден.

Говоря о встрече с Путиным, он заявил, что США не ищут конфликта с РФ, но эти две страны обладают значительным потенциалом реагирования, который касается вопросов стратегической стабильности и соблюдения соглашений о контроле над вооружениями.

"Я серьезно отношусь к этой ответственности. Но США ответят решительно и конструктивно, когда российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью. Мы уже продемонстрировали это и собираемся сообщить, что есть последствия за нарушения суверенитета демократий в США, Европе и других странах", – заявил он.

Говоря о своем европейском турне в целом Байден подчеркнул: "Мы собираемся дать четко понять, что США вернулись – и демократии мира объединяются, чтобы решать самые сложные вызовы и проблемы, которые имеют наибольшее значение для нашего будущего".

Читайте также: Игра в перезагрузку. США протягивают руку: чем закончится встреча Байдена и Путина

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
джо байден владимир путин саммит Женева
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 