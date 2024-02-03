Байден заявил о начале военной операции США на Ближнем Востоке: Наш ответ начался

Президент США заявил, что не стремится к конфликту, но "пусть все знают, что мы ответим, если кто-то нанесет вред американцу"

Джо Байден встречает тела погибших американцев (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден заявил о начале военной операции на Ближнем Востоке в ответ на атаку боевиков, поддерживаемых Ираном, по базе США в Иордании, в результате чего погибли трое американских военнослужащих, еще около 40 человек были ранены. Его цитирует пресс-служба Белого дома.

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Байден отметил, что в минувшее воскресенье эти американские солдаты были убиты в Иордании "беспилотником, запущенным группами боевиков при поддержке Корпуса стражей исламской революции", и он присутствовал на "достойном возвращении этих отважных американцев на авиабазе Дувр, и разговаривал с каждой из их семей".

"Наш ответ начался сегодня. Это продлится там и тогда, где мы выберем", – сказал американский лидер.

Байден отметил, что не стремится к конфликту на Ближнем Востоке или где-нибудь в мире, но "пусть знают все те, кто может причинить нам вред: если вы нанесете вред американцу, мы ответим".

Вчера, 2 февраля, США начали наносить авиаудары по связанным с Ираном целям в Ираке и Сирии. По мнению американских должностных лиц, с которыми поговорили журналисты CNN, эти удары, вероятно, будут более значительными, чем предыдущие атаки в течение последних нескольких недель, которые были в основном сосредоточены на складах оружия или учебных заведениях.

В ночь на 12 января по указанию Байдена США вместе с Великобританией и при поддержке ряда стран нанесли удары по объектам хуситов в Йемене.

Детальнее о ходе событий можно прочитать в материале LIGA.net "Западная коалиция ударила по хуситам в Йемене: детали, последствия – что известно".

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