Байден заявив про початок військової операції США на Близькому Сході: Наша відповідь почалася

Президент США заявив, що не прагне до конфлікту, але "нехай всі знають, що ми відповімо, якщо хтось завдасть шкоди американцю"

Джо Байден зустрічає тіла загиблих американців (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході у відповідь на атаку бойовиків, підтримуваних Іраном, по базі США у Йорданії, внаслідок чого загинули троє американських військовослужбовців, ще близько 40 осіб було поранено. Його цитує пресслужба Білого дому.

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Байден зазначив, що минулої неділі ці американські солдати були вбиті в Йорданії "безпілотником, запущеним групами бойовиків за підтримки Корпусу вартових ісламської революції", і він був присутній на "гідному поверненні цих відважних американців на авіабазі Дувр і розмовляв з кожною з їхніх родин".

"Наша відповідь почалася сьогодні. Це триватиме там і тоді, де ми виберемо", – сказав американський лідер.

Байден зазначив, що не прагне до конфлікту на Близькому Сході чи деінде у світі, але "нехай знають усі ті, хто може заподіяти нам шкоду: якщо ви завдасте шкоди американцю, ми відповімо".

Вчора, 2 лютого, США почали завдавати авіаударів по пов'язаних з Іраном цілях в Іраку та Сирії. На думку американських посадовців, з якими поговорили журналісти CNN, ці удари, імовірно, будуть більш значними, ніж попередні атаки протягом останніх кількох тижнів, які здебільшого були зосереджені на складах зброї або навчальних закладах.

У ніч проти 12 січня за вказівкою Байдена США разом із Великою Британією і за підтримки низки країн завдали ударів по об’єктах хуситів у Ємені.

Детальніше про перебіг подій можна прочитати у матеріалі LIGA.net "Західна коаліція вдарила по хуситах у Ємені: деталі, наслідки – що відомо".

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