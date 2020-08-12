Беларусь и Ливан. Главы МИД Евросоюза собираются на экстренное совещание

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Беларуси после выборов президента

Сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза проведут экстренное совещание. Об этом написал в Twitter Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Дипломаты рассмотрят события в Беларуси после выборов и ситуацию в Ливане после мощнейшего взрыва в порту недельной давности. Также будет обсуждаться ситуация в Восточном Средиземноморье и другие внешнеполитические вопросы.

Заседание должно пройти сегодня после полудня.

Читайте также: ЕС пригрозил Лукашенко санкциями за фальсификацию выборов и насилие

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.