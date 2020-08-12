Беларусь и Ливан. Главы МИД Евросоюза собираются на экстренное совещание
12.08.2020, 12:33
Жозеп Боррель (Фото - EPA)
Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят ситуацию в Беларуси после выборов президента
Сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза проведут экстренное совещание. Об этом написал в Twitter Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Дипломаты рассмотрят события в Беларуси после выборов и ситуацию в Ливане после мощнейшего взрыва в порту недельной давности. Также будет обсуждаться ситуация в Восточном Средиземноморье и другие внешнеполитические вопросы.
Заседание должно пройти сегодня после полудня.
- 4 августа в порту в столице Ливана прогремел взрыв, один из сильнейших в жилой застройке в новейшей истории. Погибли по меньшей мере 220 человек. Основная версия властей страны - взрыв 2700 тонн аммиачной селитры. Правительство уже подало в отставку.
- 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Режим Александра Лукашенко объявил о своей победе. Оппозиция в лице Светланы Тихановской результат не признала. По всей Беларуси три вечера подряд проходили протесты и столкновения с силовиками.
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