Беспорядки в США. Трамп подписал указ о реформе полиции

Сегодня, 16 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских, а также расширение ресурсов в сфере охраны психического здоровья. Об этом сообщает Голос Америки.
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Президент отметил необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов.
Трамп заявил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.
"Американцы знают правду: без полиции воцаряется хаос, без закона наступает анархия",– напомнил президент.
В ходе выступления президент подчеркнул роль социально-экономической составляющей этой проблемы.
Отмечается, что подписанный сегодня президентский указ призван стимулировать изменения за счет выделения грантов полицейским департаментам, готовым совершенствовать свою работу.
Департаментам предлагается придерживаться обновленных стандартов по применению силы, активизировать обмен информацией, чтобы в полицию не попадали сотрудники, замеченные в нарушениях, а также привлекать соцработников для урегулирования ситуаций, связанных с ненасильственными преступлениями.
Сообщается, что в Конгрессе также разрабатываются законодательные инициативы, направленные на реформирование полиции.
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