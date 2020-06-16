Беспорядки в США. Трамп подписал указ о реформе полиции

Дональд Трамп (Фото: EPA-EFE/Stefani Reynolds / POOL)

Сегодня, 16 июня, президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, предусматривающий совершенствование программ аттестации и подготовки полицейских, а также расширение ресурсов в сфере охраны психического здоровья. Об этом сообщает Голос Америки.

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Президент отметил необходимость подотчетности полиции обществу и важность повышения ее профессионализма и моральных стандартов.

Трамп заявил, что решительно выступает против предложений о лишении департаментов полиции финансирования.

"Американцы знают правду: без полиции воцаряется хаос, без закона наступает анархия",– напомнил президент.

В ходе выступления президент подчеркнул роль социально-экономической составляющей этой проблемы.

Отмечается, что подписанный сегодня президентский указ призван стимулировать изменения за счет выделения грантов полицейским департаментам, готовым совершенствовать свою работу.

Департаментам предлагается придерживаться обновленных стандартов по применению силы, активизировать обмен информацией, чтобы в полицию не попадали сотрудники, замеченные в нарушениях, а также привлекать соцработников для урегулирования ситуаций, связанных с ненасильственными преступлениями.

Сообщается, что в Конгрессе также разрабатываются законодательные инициативы, направленные на реформирование полиции.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. В ночь с 28 на 29 мая протесты переросли в погромы . В частности в некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.

: людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле афроамериканца, он продолжает это делать даже после того, как мужчина говорит, что ему трудно дышать. Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".

Лондоне. Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже

Уже бывший сотрудник полиции Миннеаполиса Дерек Шовен, который сдавливал коленом шею Флойда, обвинен в убийстве второй степени - ему грозит до 40 лет тюрьмы. Троих других полицейских, находившихся с ним, обвинили в пособничестве и подстрекательстве.

В последние дни в США были снесены несколько памятников лидерам конфедератов, сражавшихся во время Гражданской войны в 1861 году на стороне рабовладельческих штатов, а также памятник Христофору Колумбу.

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