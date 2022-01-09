Блинкен и Боррель: Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для РФ
Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену для России. Об этом заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе обсуждения наращивания войск РФ возле украинских границ.
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"Они подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и полного выполнения минских соглашений. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену", – говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.
Также они обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические отношения после ультиматума РФ по "гарантиям безопасности": "Они подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общие обязательства по трансатлантической безопасности и противостояния общим вызовам безопасности. Договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии ЕС".
В Госдепе отмечают, что Блинкен подтвердил приверженность укреплению сотрудничества между США и ЕС: "Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что любая дальнейшая российская агрессия в отношении Украины приведет к жесткому ответу".
Кроме того, обсуждалась тема "политического давления и экономического принуждения Литвы со стороны Китая".
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- Группа из 24 экс-чиновников нацбезопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав Байдена немедленно и публично обнародовать санкции, которые ждут РФ, если Путин продолжит военные действия против Украины.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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