Блинкен и Боррель: Любая агрессия против Украины будет иметь огромные последствия для РФ

Любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену для России. Об этом заявили госсекретарь США Энтони Блинкен и Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе обсуждения наращивания войск РФ возле украинских границ.

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"Они подтвердили поддержку Европейским Союзом и США суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркнули необходимость для России деэскалации и полного выполнения минских соглашений. Они подчеркнули, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и высокую цену", – говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

Также они обсудили двусторонние и многосторонние дипломатические отношения после ультиматума РФ по "гарантиям безопасности": "Они подчеркнули прочное партнерство США и ЕС и общие обязательства по трансатлантической безопасности и противостояния общим вызовам безопасности. Договорились, что любое обсуждение европейской безопасности будет происходить в координации и при участии ЕС".

В Госдепе отмечают, что Блинкен подтвердил приверженность укреплению сотрудничества между США и ЕС: "Блинкен подчеркнул важность координации действий в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подтвердил, что любая дальнейшая российская агрессия в отношении Украины приведет к жесткому ответу".

Кроме того, обсуждалась тема "политического давления и экономического принуждения Литвы со стороны Китая".

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Владислав Сердюк

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