Большинство американцев уверены в победе Байдена и считают выборы честными – опрос Reuters

Среди избирателей-республиканцев почти 60% признают поражение действующего президента Дональда Трампа на выборах

Большинство американцев, включая более половины республиканцев, признают победу на выборах избранного президента США Джо Байдена. Об этом говорят данные опроса Reuters/Ipsos.

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Опрос, проведенный с 7 по 10 ноября, показал, что 79% взрослого населения США уверены в победе Байдена. 13% ответили, что итоги выборов еще не решены, 3% заявили о победе действующего президента Дональда Трампа, 5% затруднились с ответом.

Мнения опрошенных отличаются по партийным симпатиям: почти все демократы сказали, что победил Байден, среди республиканцев в этом уверены около 60%.

Окончательные итоги выборов, прошедших 3 ноября, еще не подведены, но по традиции СМИ объявляют победителя на основе предварительных результатов, которые не должны измениться. На данный момент Байден может рассчитывать не менее чем на 279 голосов в коллегии выборщиков, при необходимых для победы 270.

В общенациональном голосовании благодаря высокой явке избирателей Байден на утро 11 ноября получил рекордные для США 77 млн голосов, или 50,7%. Трампа поддержали чуть более 72 млн избирателей, или 47,5%.

Журналист Дэвид Вассерман отмечает, что Байден также стал первым кандидатом в президенты, кто получил восьмизначное число голосов в одном штате: в Калифорнии его поддержали 10 270 877 человек.

Трамп все еще не признал поражение. Он неоднократно объявлял о своей победе и утверждал, что стал жертвой масштабной фальсификации, не предъявляя при этом доказательств.

По опросу, частью которого был опрос Reuters/Ipsos, 70% американцев, включая 83% демократов и 59% республиканцев, уверены, что местные власти честно подводят итоги выборов.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

7 ноября американские СМИ сообщили о победе Байдена в Пенсильвании, которая фактически означает его победу на выборах в целом. Трамп отказывается признавать победу оппонента.

Байден назвал нежелание Трампа признать поражение позором и заявил, что процесс передачи власти не остановить.

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Денис Юдин

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