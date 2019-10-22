Brexit. Джонсон сначала выиграл, а потом проиграл голосование

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Сегодня, 22 октября, парламент Великобритании в втором чтении 329 голосами против 299 одобрил законопроект о выходе страны из Европейского Союза, но после этого 322 голосами против 308 отказался поддержать предложение правительства и ограничить время обсуждения законопроекту перед третьим чтением. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что при таких обстоятельствах парламентарии могут не успеть принять законопроект о Brexit до 31 октября - даты планируемого выхода Британии из ЕС.

Выступая после голосования, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что ставит "на паузу" рассмотрение в парламенте своего плана по Brexit и намерен дождаться решения ЕС относительно возможного переноса сроков выхода Великобритании.

Джонсон настаивал на скорейшем принятии документа, чтобы выполнить свое обещание и вывести Британию из ЕС 31 октября.

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