У Навального ответили на заявление властей РФ о том, что травить его не было смысла
По данным ФБК, в Томске и Новосибирске единомышленники Навального набрали на выборах 41% и 44% голосов соответственно
Коллеги российского оппозиционера Алексей Навального отреагировали на заявление властей РФ о том, что у них не было причин травить политика, потому что рейтинг его популярности составляет 2%.
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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter: "Прекрасная постановка вопроса. Продолжение "российским властям это невыгодно". Был бы рейтинг больше – тогда выгодно. Только все мы понимаем, что рейтинг Алексея не 2%, и прошедшие выборы это отлично показали".
Глава администрации Навального Леонид Волков процитировал в своем Telegram-канале заявление российских властей, опубликованное на сайте представительства РФ в Европсоюзе: "В чем смысл для российских властей его травить, если его рейтинг 2%?".
"Вот так прямо и спрашивают. Именем Российской Федерации. От нашего с вами лица. Типа: "вот был бы 20% рейтинг, тогда отравили", – пишет глава администрации Навального.
Волков сообщил, что на прошедших в минувшие выходные местных выборах координаторы Фонда борьы с коррупцией, основанного Навальным, в Томске и Новосибирске набрали на выборах 41% и 44% голосов соответственно.
- Утром 20 августа Навальному стало плохо в салоне самолета. Борт экстренно приземлился в Омске и политика госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением. В тот же день Навальный впал в кому. Российские медики отравление отрицали.
- 22 августа самолет с Навальным вылетел в Германию на лечение. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили ядом из группы "Новичок". Таким ядом в 2018-м в Солсбери отравили бывшего российского шпиона Скрипаля и его дочь Юлию.
- 9 сентября министры иностранных дел стран G7 призвали Россию прозрачно расследовать отравление Навального, а также привлечь виновных к ответственности.
- Ранее сегодня, 16 сентября, постоянное представительство России в ЕС направило в Европейский парламент список "противоречий" в деле об отравлении Навального боевым веществом из группы "Новичок". Одно из них было сформулировано так: "Каков мотив российской власти травить Алексея Навального с учетом того, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%".
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