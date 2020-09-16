У Навального ответили на заявление властей РФ о том, что травить его не было смысла

По данным ФБК, в Томске и Новосибирске единомышленники Навального набрали на выборах 41% и 44% голосов соответственно

Коллеги российского оппозиционера Алексей Навального отреагировали на заявление властей РФ о том, что у них не было причин травить политика, потому что рейтинг его популярности составляет 2%.

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Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в Twitter: "Прекрасная постановка вопроса. Продолжение "российским властям это невыгодно". Был бы рейтинг больше – тогда выгодно. Только все мы понимаем, что рейтинг Алексея не 2%, и прошедшие выборы это отлично показали".

Глава администрации Навального Леонид Волков процитировал в своем Telegram-канале заявление российских властей, опубликованное на сайте представительства РФ в Европсоюзе: "В чем смысл для российских властей его травить, если его рейтинг 2%?".

"Вот так прямо и спрашивают. Именем Российской Федерации. От нашего с вами лица. Типа: "вот был бы 20% рейтинг, тогда отравили", – пишет глава администрации Навального.

Волков сообщил, что на прошедших в минувшие выходные местных выборах координаторы Фонда борьы с коррупцией, основанного Навальным, в Томске и Новосибирске набрали на выборах 41% и 44% голосов соответственно.

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Наталия Медведева

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