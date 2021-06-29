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Чехия наблюдает за интернетом: выгнали российских дипломатов – в сети стало меньше троллей

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 07:22
Чехия наблюдает за интернетом: выгнали российских дипломатов – в сети стало меньше троллей - Фото
Здание МИД РФ в Москве (фото — пресс-служба ведомства)

После высылки весной из Праги многих сотрудников посольства РФ в чешском сегменте сети "внезапно ослабла" зловредная деятельность троллей с пророссийскими сообщениями. О таком наблюдении пишет Seznam Zprávy, ссылаясь на выводы спецслужб страны.

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Эксперты по противостоянию дезинформации в интернете не исключают, что сетевыми троллями руководили прямо из посольства РФ, пишет издание. В контрразведке Чехии заявили, что "проверяют" такую версию.

Помимо чешских спецслужб, резкое падение активности пророссийской пропаганды в национальном сегменте интернета заметили и независимые организации Чехии, противостоящие дезинформации, – вроде Semantic Visions.

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Между тем, посольство РФ в Праге уверяет, что они "никогда не занимались и не занимаются распространением дезинформации", так как "это не соответствует традициям российской дипломатии".

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Евгений Пилипенко
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