Чехия наблюдает за интернетом: выгнали российских дипломатов – в сети стало меньше троллей

После высылки весной из Праги многих сотрудников посольства РФ в чешском сегменте сети "внезапно ослабла" зловредная деятельность троллей с пророссийскими сообщениями. О таком наблюдении пишет Seznam Zprávy, ссылаясь на выводы спецслужб страны.

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Эксперты по противостоянию дезинформации в интернете не исключают, что сетевыми троллями руководили прямо из посольства РФ, пишет издание. В контрразведке Чехии заявили, что "проверяют" такую версию.

Помимо чешских спецслужб, резкое падение активности пророссийской пропаганды в национальном сегменте интернета заметили и независимые организации Чехии, противостоящие дезинформации, – вроде Semantic Visions.

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Между тем, посольство РФ в Праге уверяет, что они "никогда не занимались и не занимаются распространением дезинформации", так как "это не соответствует традициям российской дипломатии".

17 апреля 2021 года власти Чехии заявили о высылке сотрудников дипмиссии РФ в Праге: их назвали агентурой российских спецслужб.

Накануне этого власти Чехии заявили о причастности россиян к взрывам на арсеналах страны в 2014-м. Москва съязвила в ответ.

Россия ответила высылкой чешских дипломатов. В итоге стороны сошлись на том, чтобы уравнять штаты посольств.

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Евгений Пилипенко

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