Чехия требует у России компенсацию за взрывы во Врбетице, Москва предложила ухо от селедки
Чехия официально потребовала у России возместить ущерб, причиненный в результате подрыва военных складов во Врбетице в 2014 году. В Москве назвали это "вымогательством" и предложили "ухо от селедки". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Чехии и в Telegram-каналах пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой и главы комитета по иностранным делам Госдумы Леонида Слуцкого.
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Как отмечается, дипломатическую ноту с требованием полного возмещения ущерба, причиненного "международно-противоправным способом" и с призывом к российской стороне к переговорам об этом заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому, которого для этого вызвали в министерство.
Сумма компенсации пока официально не заявлена.
В чешском парламенте сейчас рассматривают проект закона о возмещении ущерба селам, расположенным вблизи взорванных складов, жителям этих сел и региону в целом. В нем речь идет о 700 млн чешских крон (около 27,5 млн евро).
Вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова ранее заявляла, что сумма финансовых претензий к России из-за подрыва складов должна составить по крайней мере 1 млрд чешских крон (более 39 млн евро).
В России Захарова назвала чешские власти "вымогателями", а Слуцкий написал, что "уха от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России".
- В апреле 2021 года между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.
- Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для болгарского бизнесмена Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицал. Однако позже в письме The New York Times признал, что эта информация соответствует действительности.
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