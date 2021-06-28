Чехия требует у России компенсацию за взрывы во Врбетице, Москва предложила ухо от селедки

Чехия официально потребовала у России возместить ущерб, причиненный в результате подрыва военных складов во Врбетице в 2014 году. В Москве назвали это "вымогательством" и предложили "ухо от селедки". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Чехии и в Telegram-каналах пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой и главы комитета по иностранным делам Госдумы Леонида Слуцкого.

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Как отмечается, дипломатическую ноту с требованием полного возмещения ущерба, причиненного "международно-противоправным способом" и с призывом к российской стороне к переговорам об этом заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому, которого для этого вызвали в министерство.

Сумма компенсации пока официально не заявлена.

В чешском парламенте сейчас рассматривают проект закона о возмещении ущерба селам, расположенным вблизи взорванных складов, жителям этих сел и региону в целом. В нем речь идет о 700 млн чешских крон (около 27,5 млн евро).

Вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова ранее заявляла, что сумма финансовых претензий к России из-за подрыва складов должна составить по крайней мере 1 млрд чешских крон (более 39 млн евро).

В России Захарова назвала чешские власти "вымогателями", а Слуцкий написал, что "уха от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России".

В апреле 2021 года между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.

Несколько чешских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что на складах во Врбетице разгружалось оружие для болгарского бизнесмена Гебрева, который якобы поставлял его Украине. Бизнесмен это отрицал. Однако позже в письме The New York Times признал, что эта информация соответствует действительности.

Наталия Медведева

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