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Чехия требует у России компенсацию за взрывы во Врбетице, Москва предложила ухо от селедки

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2021, 23:04
Чехия требует у России компенсацию за взрывы во Врбетице, Москва предложила ухо от селедки - Фото
Врбетице (Фото: ct24.ceskatelevize.cz)

Чехия официально потребовала у России возместить ущерб, причиненный в результате подрыва военных складов во Врбетице в 2014 году. В Москве назвали это "вымогательством" и предложили "ухо от селедки". Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Чехии и в Telegram-каналах пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой и главы комитета по иностранным делам Госдумы Леонида Слуцкого.

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Как отмечается, дипломатическую ноту с требованием полного возмещения ущерба, причиненного "международно-противоправным способом" и с призывом к российской стороне к переговорам об этом заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек вручил послу России в Праге Александру Змеевскому, которого для этого вызвали в министерство.

Сумма компенсации пока официально не заявлена.

В чешском парламенте сейчас рассматривают проект закона о возмещении ущерба селам, расположенным вблизи взорванных складов, жителям этих сел и региону в целом. В нем речь идет о 700 млн чешских крон (около 27,5 млн евро).

Вице-премьер и министр финансов Чехии Алена Шиллерова ранее заявляла, что сумма финансовых претензий к России из-за подрыва складов должна составить по крайней мере 1 млрд чешских крон (более 39 млн евро).

В России Захарова назвала чешские власти "вымогателями", а Слуцкий написал, что "уха от селедки быстрее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России".

Наталия Медведева
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чехия компенсация Врбетице
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