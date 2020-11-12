COVID-19. В мире рекорд по умершим за сутки: Украина – на 17 месте
За время пандемии коронавируса в мире выявили более 52,4 млн заболевших. Украина на 13 месте по официальной суточной заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки в мире умерли 10 184 пациентов с COVID-19, это рекорд за все время пандемии коронавируса, говорится в сводке на Worldometers.
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Украина занимает 17 место в мире по летальным исходам за сутки (вчера утром сообщалось о 191). На 16-м – Румыния (203), на 18-м – Колумбия (164).
В первой пятерке – США (1478), Италия (623), Мексика (617), Великобритания (595) и Бразилия (564).
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Украина также занимает 13 место по выявленным заболевшим/инфицированным (10 611 на вчерашнее утро). Соседи по антирейтингу – Румыния (14 место/9799 диагнозов за сутки) и Аргентина (12/10 880).
В топ-5 – США (142 808), Индия (48 285), Бразилия (47 724), Франция (35 879) и Италия (32 961).
За все время пандемии в мире зафиксировали 52 422 060 заразившихся (+613 741 за сутки), 1 288 899 умерших (+10 184) и 36 668 537 выздоровевших (+282 444).
- 11 ноября в Украине решили ввести карантин выходного дня, также отменен адаптивный карантин – по всей стране будут действовать правила оранжевой карантинной зоны.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коронавирус стал агрессивнее по всей стране.
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