COVID-19. В мире рекорд по умершим за сутки: Украина – на 17 месте

За время пандемии коронавируса в мире выявили более 52,4 млн заболевших. Украина на 13 месте по официальной суточной заболеваемости COVID-19

За прошедшие сутки в мире умерли 10 184 пациентов с COVID-19, это рекорд за все время пандемии коронавируса, говорится в сводке на Worldometers.

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Украина занимает 17 место в мире по летальным исходам за сутки (вчера утром сообщалось о 191). На 16-м – Румыния (203), на 18-м – Колумбия (164).

В первой пятерке – США (1478), Италия (623), Мексика (617), Великобритания (595) и Бразилия (564).

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Украина также занимает 13 место по выявленным заболевшим/инфицированным (10 611 на вчерашнее утро). Соседи по антирейтингу – Румыния (14 место/9799 диагнозов за сутки) и Аргентина (12/10 880).

В топ-5 – США (142 808), Индия (48 285), Бразилия (47 724), Франция (35 879) и Италия (32 961).

За все время пандемии в мире зафиксировали 52 422 060 заразившихся (+613 741 за сутки), 1 288 899 умерших (+10 184) и 36 668 537 выздоровевших (+282 444).

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Марк Сировой

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