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Деелбасызация. В Казахстане отменили иммунитет Назарбаева от преследования и не только это

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 11:11
Деелбасызация. В Казахстане отменили иммунитет Назарбаева от преследования и не только это - Фото
Нурсултан Назарбаев (фото - akorda.kz)

В Казахстане отменили закон, который гарантировал первому президенту Нурсултану Назарбаеву защиту от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, а также другие привилегии. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда страны.

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С запросом об упразднении закона туда обратилась группа депутатов парламента.

Суд признал, что в Конституции нет оснований для сохранения закона о елбасы в действующем праве страны, "в связи с чем он подлежит признанию, утратившим силу".

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Там подчеркнули, что постановление общеобязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.

Назарбаев руководил Казахстаном более 30 лет. В 2019 году он ушел в отставку, оставив за собой должность главы Совбеза Казахстана.

  • В начале 2022 года Казахстан всколыхнули протесты. Чтобы подавить их, власти запросили помощь России и других союзников по ОДКБ.
  • В июне в Казахстане прошел референдум по правкам в Конституции, в результате чего народ одобрил трансформацию суперпрезидентской формы правления в президентскую с усилением роли парламента.
  • Помимо этого, было решено, что глава государства может быть на должности один семилетний срок, причем его родственники не могут занимать высокие госдолжности.
  • Позднее, осенью, была обратно переименована столица – из Нурсултана в Астану.

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Євген Пилипенко
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Нурсултан Назарбаев казахстан
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