Деелбасызация. В Казахстане отменили иммунитет Назарбаева от преследования и не только это

В Казахстане отменили закон, который гарантировал первому президенту Нурсултану Назарбаеву защиту от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи, а также другие привилегии. Об этом говорится в постановлении Конституционного суда страны.

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С запросом об упразднении закона туда обратилась группа депутатов парламента.

Суд признал, что в Конституции нет оснований для сохранения закона о елбасы в действующем праве страны, "в связи с чем он подлежит признанию, утратившим силу".

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Там подчеркнули, что постановление общеобязательно, окончательно и обжалованию не подлежит.

Назарбаев руководил Казахстаном более 30 лет. В 2019 году он ушел в отставку, оставив за собой должность главы Совбеза Казахстана.

В начале 2022 года Казахстан всколыхнули протесты. Чтобы подавить их, власти запросили помощь России и других союзников по ОДКБ.

В июне в Казахстане прошел референдум по правкам в Конституции, в результате чего народ одобрил трансформацию суперпрезидентской формы правления в президентскую с усилением роли парламента.

Помимо этого, было решено, что глава государства может быть на должности один семилетний срок, причем его родственники не могут занимать высокие госдолжности.

Позднее, осенью, была обратно переименована столица – из Нурсултана в Астану.

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Євген Пилипенко

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