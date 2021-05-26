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Дело NEXTA. Меркель спросит Путина о роли России в захвате самолета в Минске

26.05.2021, 06:40
Дело NEXTA. Меркель спросит Путина о роли России в захвате самолета в Минске - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (фото: EPA)

Канцлер Германии Ангела Меркель спросит президента РФ Владимира Путина о роли России в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой были задержаны основатель крупнейшего в Беларуси оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Об этом она сообщила на пресс-конференции после саммита лидеров Европейского Союза, передает DW.

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"Мы (на саммите ЕС, –  ред.) затронули вопрос, имеет ли Россия какое-либо отношение к этому (инциденту с самолетом, – ред.). У нас не было никаких точных выводов о роли России", – сказала канцлер.

Она добавила, что спросит что поднимет этот вопрос на будущей встрече с Путиным.

Перед саммитом Меркель назвала "неправдоподобной" версию Беларуси о посадке самолета якобы из-за угрозы теракта.

"Мы видели вынужденную посадку, которая привела к аресту. Все другие объяснения посадки этого рейса Ryanair совершенно неправдоподобны", – заявила она.

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Марк Сировой
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Ангела Меркель владимир путин роман протасевич самолет Nexta александр лукашенко беларусь
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