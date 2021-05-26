Дело NEXTA. Меркель спросит Путина о роли России в захвате самолета в Минске
Канцлер Германии Ангела Меркель спросит президента РФ Владимира Путина о роли России в принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой были задержаны основатель крупнейшего в Беларуси оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Об этом она сообщила на пресс-конференции после саммита лидеров Европейского Союза, передает DW.
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"Мы (на саммите ЕС, – ред.) затронули вопрос, имеет ли Россия какое-либо отношение к этому (инциденту с самолетом, – ред.). У нас не было никаких точных выводов о роли России", – сказала канцлер.
Она добавила, что спросит что поднимет этот вопрос на будущей встрече с Путиным.
Перед саммитом Меркель назвала "неправдоподобной" версию Беларуси о посадке самолета якобы из-за угрозы теракта.
"Мы видели вынужденную посадку, которая привела к аресту. Все другие объяснения посадки этого рейса Ryanair совершенно неправдоподобны", – заявила она.
- 23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. Пассажиром самолета был сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали силовики.
- Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко. Власти Беларуси пытаются убедить всех, что самолету Ryanair угрожал ХАМАС, с чем якобы и была связана принудительная посадка.
- Один из лидеров оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что после принуждения к посадке самолета Ryanair и задержания Протасевича, в Вильнюс из Минска не вылетели четыре гражданина России.
- Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что трудно поверить, что Россия не имеет отношения к инциденту с самолетом.
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