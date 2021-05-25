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Дело NEXTA. У Байдена пообещали Тихановской привлечь к ответственности режим Лукашенко

25.05.2021, 10:18
Дело NEXTA. У Байдена пообещали Тихановской привлечь к ответственности режим Лукашенко - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

США вместе с партнерами будут привлекать к ответственности режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за насильственную посадку в Минске самолета Ryanair и задержание летевшего на нем оппозиционера Романа Протасевича. Об этом в разговоре с лидером беларуской оппозиции Светланой Тихановской заявил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает пресс-служба Белого дома.

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Как отмечается, Салливан решительно осудил "наглое и опасное" принуждение к посадке самолета, выполнявшего рейс между двумя столицами ЕС, и последующее задержание Протасевича.

"Салливан ясно дал понять, что США в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко", – говорится в сообщении.

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Советник Байдена повторил, что США требуют освободить Протасевича и всех политзаключенных в Беларуси, сообщают в Белом доме.

Он также подчеркнул необходимость провести свободные и справедливые выборы в Беларуси под наблюдением ОБСЕ для разрешения нынешнего кризиса.

Как заявил Салливан, США решительно поддерживают требования беларуского народа в сферах демократии и прав человека. Советник Байдена "высоко оценил храбрость и самоотверженность" демократических лидеров, активистов и журналистов.

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Марк Сировой
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самолет ryanair александр лукашенко джо байден Светлана Тихановская Nexta роман протасевич
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