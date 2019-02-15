Дело Скрипаля. Кремль ответил на опознание третьего агента ГРУ РФ

Дмитрий Песков (фото - EPA)

Москва не изменила свою позицию по поводу подозреваемых в отравлении экс-разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля в британском Солсбери после того, как расследователи Bellingcat назвали имя возможного третьего фигуранта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс ТАСС.

"(Кремль комментирует эту информацию, - ред.) точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется, - сказал песков. "Ничего здесь не меняется, наш подход остается прежним", - добавил он.

Реклама

Чепига, Сергеев и Мишкин (фото - Bellingcat)

В Bellingcat установили, что третий подозреваемый в отравлении Скрипаля, не существующий до определенного времени Сергей Федотов, который был опознан как Денис Вячеславович Сергеев - высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России, может быть причастен к отравлению Новичком в Болгарии владельца оружейной компании "Дунарит" Эмилиана Гебрева.

4 марта 2018 года в Солсбери был отравлен произведенным в СССР веществом нервно-паралитического действия Новичок экс-разведчик ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 30 июня в расположенном рядом Эймсбери обнаружили еще двух человек - Дону Стерджесс и Чарльза Роули, отравившихся Новичком. Женщина скончалась, мужчина ослеп и утратил чувствительность конечностей.

5 сентября были обвинены возможные исполнители отравления - агенты ГРУ РФ Александр Мишкин (по легенде - Александр Петров) и Анатолий Чепига (по легенде - Руслан Боширов). Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". С обвинениями в адрес российских агентов согласились лидеры США, Франции, ФРГ и Канады.