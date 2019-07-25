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Демонстрация. Ракетный крейсер США прошел в Тайваньском проливе

Демонстрация. Ракетный крейсер США прошел в Тайваньском проливе - Фото
USS Antietam (фото - US Navy / Marcus L. Stanley)
25.07.2019, 07:17

Корабль был идентифицирован как Antietam: ракетный крейсер типа "Тикондерога" водоизмещением почти 10 000 тонн, длиной 173, шириной 17 и осадкой 10 м

Американские военные провели военный корабль ВМС США через стратегический Тайваньский пролив шириной 180 км между Тайваней и материковым Китаем. Об этом пишет Reuters.

"Проход корабля демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. ВМФ США будет продолжать летать, плавать и действовать там, где позволяет международное право", - традиционно заявили на Седьмом флоте ВМС США.

Такой маневр рискует еще больше усилить напряженность в отношениях США и Китая, отмечает Reuters. На Тайване это могут расценить как поддержку со стороны администрации президента США Дональда Трампа на фоне растущих трений между Тайбэем и Пекином.

У США нет официальных связей с Тайванем. Китай же считает остров своенравной провинцией "единого Китая" и священной китайской территорией. В обновленной Белой книге КНР пишет, что "приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем".

В последний раз военные корабли США проходили через Тайваньский пролив 29 апреля. Руководство ВМС США не исключает, что вслед за меньшими кораблями отправит в пролив один из своих авианосцев.

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