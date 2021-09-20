Дипломатический кризис. Париж отменил встречу министров обороны Франции и Великобритании
20.09.2021, 11:52
Флоранс Парли (Фото – EPA)
Париж отменил встречу между министрами обороны Франции и Великобритании Флоранс Парли и Беном Уоллесом. Об этом сообщает DW.
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Встреча должна была состояться на этой неделе, но вчера, 20 сентября, в минобороны Франции сообщили, что она не состоится.
Официально причины отмены не сообщаются. Журналисты предполагают, что она вызвана конфликтом вокруг создания нового военного альянса между США, Великобританией и Австралией, из-за которого расторгнут контракт между Австралией и Фаранцией на поставку атомных подводных лодок.
- 15 сентября 2021 года Австралия, США и Британия создали альянс AUKUS для противодействия Китаю.
- Канберра отказалась от сделки на сумму >50 млрд евро ($40 млрд в 2016 году) с французскими судостроителями на постройку дизельных подлодок. Вместо этого она заручилась возможностью перейти на атомные подлодки по сделке с США.
- Из-за срыва сделки случился дипломатический кризис: Париж обвинил Канберру, Вашингтон и Лондон во "лжи", "двуличии" и "ударе в спину".
- Посол Франции в Австралии сравнил это с "госизменой" и сказал: "Возможно, мы не друзья". Париж отозвал послов из Австралии и США.
- Австралия утверждает, что французам намекали на риск срыва сделки.
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